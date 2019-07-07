Волинські рятувальники перевіряли районні заклади освіти





Про це



15 січня співробітники Любомльського відділу ДСНС України провели позапланові перевірки закладів освіти Любомльської міської ради та закладів освіти району.



Особлива увага рятувальників – відповідність діючим нормам та правилам шляхів евакуації з приміщень, стану електромережі, блискавкозахисту, зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, забезпеченості справними вогнегасниками, наявністю систем пожежної сигналізації.



З персоналом закладів фахівці Служби порятунку провели додаткові інструктажі стосовно дотримання правил безпеки життєдіяльності.













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