У Володимирі автівка збила на «зебрі» жінку. ВІДЕО





Аварія сталася сьогодні, 17 січня, о 13:37, - пише



Як повідомили, у жінки внаслідок пригоди констатували перелом нижньої кінцівки.





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