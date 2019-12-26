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У Володимирі автівка збила на «зебрі» жінку. ВІДЕО

У Володимирі автівка збила на «зебрі» жінку. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській неподалік АТБ легковик збив жінку. Вона перетинала вулицю по "зебрі".

Аварія сталася сьогодні, 17 січня, о 13:37, - пише "Буг".

Як повідомили, у жінки внаслідок пригоди констатували перелом нижньої кінцівки.


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Теги: аварія, Володимир, збили жінку
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