У Володимирі автівка збила на «зебрі» жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській неподалік АТБ легковик збив жінку. Вона перетинала вулицю по "зебрі".
Аварія сталася сьогодні, 17 січня, о 13:37, - пише "Буг".
Як повідомили, у жінки внаслідок пригоди констатували перелом нижньої кінцівки.
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Аварія сталася сьогодні, 17 січня, о 13:37, - пише "Буг".
Як повідомили, у жінки внаслідок пригоди констатували перелом нижньої кінцівки.
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