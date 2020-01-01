Через аварію частина Луцька та Луцького району – без світла
Сьогодні, 16:33
Через аварійне пошкодження на лінії низка вулиць у Луцьку та Луцькому районі залишилася без світла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.
Зауважують, що без електропостачання залишилися, зокрема, мешканці Дубнівської, Клима Савури, Рівненської, районів Балки та Теремно, Київської площі та прилеглих до них вулиць.
Орієнтовно усунути аварію обіцяють до 20:00 17 січня.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.
Зауважують, що без електропостачання залишилися, зокрема, мешканці Дубнівської, Клима Савури, Рівненської, районів Балки та Теремно, Київської площі та прилеглих до них вулиць.
Орієнтовно усунути аварію обіцяють до 20:00 17 січня.
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