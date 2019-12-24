Жителі міста на Волині скаржаться на проблемне сусідство з АЗС. ФОТО, ВІДЕО





Люди незадоволенні виїздом з заправки, - пише



Автомобілі пересуваються постійно, псують дорогу та будинки. 16-го січня мешканці прийшли на прийом до керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександра Бабенкова.



З 2012 року люди жаліються на постійний шум, голосну музику та відвідувачів заправки, які некультурно себе поводять. Виїзд із заправки ‒ просто на вулицю Чехова, через постійну вібрацію та рух транспорту в стінах будинків з’являються тріщини.







А нещодавно на вулиці, що слугує виїздом з АЗС утворилася величезна яма, у яку втрапляє чи не кожне авто.



Боротьба з проблемним сусідом триває роками, розповідають люди.





Мешканці неодноразово зверталися зі скаргами до поліції, міської влади та різних інстанцій.



Рішенням виконкому від 19-го вересня 2019 року було зобов’язано керівництво ПАТ “Концерн Галнафтогаз” виконати до 15 січня 2020 року перепланування виїзду з території АЗС «ОККО» на трасу Р-15 Ковель-Жовква. На сьогоднішній день робота по зміні схеми руху не розпочата.



Мешканці вулиці звернулися до керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олександра Бабенкова. Люди вважають, що заправка працює з безліччю порушень. Відстань від найближчих житлових будинків до дороги поряд із заправкою не відповідає будівельним нормам.



“Заправка приватизувала нашу вулицю під свій виїзд. Міська рада давала три приписи заправці усунути недоліки. Ми хочемо взнати, як місцева влада може вплинути на АЗС. Через постійний рух у нас руйнуються будинки. Вже 8 років триває боротьба. Навіть після рішення виконкому схему руху АЗС не змінила,”- розповідає мешканець вулиці Чехова Михайло Абакумкін.



Прокурор зазначив, що розгляне детально документи і матеріали по цьому питанню та надасть жителям вулиці Чехова відповідь.



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