Скільки волиняни сплатили військового збору у 2019 році





Сума сплаченого торік в області військового збору перевищує показники за 2018 рік на 16,6 відсотка.



Про це



«Тобто, кожен, хто працює легально, або ж задекларував свої доходи, фінансово підтримує національну оборону, сплачуючи військовий збір. Завдяки таким офіційно працевлаштованим громадянам держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки національного війська», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.



Посадовець підкреслив, що лише взаємна відповідальність громадян та працедавців дозволяє державі отримувати кошти для фінансування обороноздатності та соціально-економічних програм.



По містах сплачені суми військового збору за 2019 рік мають такий вигляд:



м. Володимир-Волинський – 17 мільйонів гривень військового збору;

м. Нововолинськ – понад 14,5 мільйона гривень військового збору;

м. Луцьк – 134,2 мільйона гривень;

Луцький район – 24,8 мільйона гривень;

м. Ковель – понад 17,7 мільйона гривень.

До слова, сума сплаченого у 2019 році в області військового збору перевищує показники за 2018 рік на 16,6 відсотка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовий внесок волинян за підсумками 2019 року - 312 мільйонів гривень сплаченого до держбюджету військового збору.Сума сплаченого торік в області військового збору перевищує показники за 2018 рік на 16,6 відсотка.Про це інформує управління податкового моніторингу Головного управління ДПС у Волинській області.«Тобто, кожен, хто працює легально, або ж задекларував свої доходи, фінансово підтримує національну оборону, сплачуючи військовий збір. Завдяки таким офіційно працевлаштованим громадянам держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки національного війська», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.Посадовець підкреслив, що лише взаємна відповідальність громадян та працедавців дозволяє державі отримувати кошти для фінансування обороноздатності та соціально-економічних програм.По містах сплачені суми військового збору за 2019 рік мають такий вигляд:м. Володимир-Волинський – 17 мільйонів гривень військового збору;м. Нововолинськ – понад 14,5 мільйона гривень військового збору;м. Луцьк – 134,2 мільйона гривень;Луцький район – 24,8 мільйона гривень;м. Ковель – понад 17,7 мільйона гривень.До слова, сума сплаченого у 2019 році в області військового збору перевищує показники за 2018 рік на 16,6 відсотка.

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