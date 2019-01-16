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Скільки волиняни сплатили військового збору у 2019 році

Скільки волиняни сплатили військового збору у 2019 році
Військовий внесок волинян за підсумками 2019 року - 312 мільйонів гривень сплаченого до держбюджету військового збору.

Сума сплаченого торік в області військового збору перевищує показники за 2018 рік на 16,6 відсотка.

Про це інформує управління податкового моніторингу Головного управління ДПС у Волинській області.

«Тобто, кожен, хто працює легально, або ж задекларував свої доходи, фінансово підтримує національну оборону, сплачуючи військовий збір. Завдяки таким офіційно працевлаштованим громадянам держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки національного війська», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Олег Гирикович.

Посадовець підкреслив, що лише взаємна відповідальність громадян та працедавців дозволяє державі отримувати кошти для фінансування обороноздатності та соціально-економічних програм.

По містах сплачені суми військового збору за 2019 рік мають такий вигляд:

м. Володимир-Волинський – 17 мільйонів гривень військового збору;
м. Нововолинськ – понад 14,5 мільйона гривень військового збору;
м. Луцьк – 134,2 мільйона гривень;
Луцький район – 24,8 мільйона гривень;
м. Ковель – понад 17,7 мільйона гривень.
До слова, сума сплаченого у 2019 році в області військового збору перевищує показники за 2018 рік на 16,6 відсотка.

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Теги: військовий збір, волинь, гроші
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