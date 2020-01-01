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Курс валют у Луцьку на 19 січня: гривня прискорила падіння

Курс валют у Луцьку на 19 січня: гривня прискорила падіння
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.15, а продаж – 24.50.

Євро при купівлі становить – 24.50, продажу – 27.14.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.42.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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