Курс валют у Луцьку на 19 січня: гривня прискорила падіння
Сьогодні, 09:03
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.15, а продаж – 24.50.
Євро при купівлі становить – 24.50, продажу – 27.14.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.42.
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Євро при купівлі становить – 24.50, продажу – 27.14.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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