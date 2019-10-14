У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
19 січень, 23:23
У Луцьку завершився чемпіонат міста з шахів та шашок, присвячений Дню Соборності України.
Про це пишуть на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.
Призерами стали з шахів:
І місце — Ілля Пугачов;
ІІ місце — Юрій Коваленко;
ІІІ місце — Максим Гузьо;
Кращий результат серед ветеранів — Володимир Грушевінчук. Кращий результат серед дітей — Сергій Іванчук.
Переможці шашок серед чоловіків:
І місце — Дмитро Мударісов; ІІ місце — Олександр Глущук; ІІІ місце — Віктор Гелевський.
Серед жінок:
І місце — Лариса Волошенюк;
ІІ місце — Галина Ройко;
ІІІ місце —Оксана Копель.
Кращий результат серед ветеранів — Микола Дубровський. Кращий результат серед дітей — Ілля Косинський, Станіслав Каштанов, Сергій Доскуч.
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Про це пишуть на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.
Призерами стали з шахів:
І місце — Ілля Пугачов;
ІІ місце — Юрій Коваленко;
ІІІ місце — Максим Гузьо;
Кращий результат серед ветеранів — Володимир Грушевінчук. Кращий результат серед дітей — Сергій Іванчук.
Переможці шашок серед чоловіків:
І місце — Дмитро Мударісов; ІІ місце — Олександр Глущук; ІІІ місце — Віктор Гелевський.
Серед жінок:
І місце — Лариса Волошенюк;
ІІ місце — Галина Ройко;
ІІІ місце —Оксана Копель.
Кращий результат серед ветеранів — Микола Дубровський. Кращий результат серед дітей — Ілля Косинський, Станіслав Каштанов, Сергій Доскуч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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