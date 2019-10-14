У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок





Про це пишуть на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.



Призерами стали з шахів:



І місце — Ілля Пугачов;



ІІ місце — Юрій Коваленко;



ІІІ місце — Максим Гузьо;



Кращий результат серед ветеранів — Володимир Грушевінчук. Кращий результат серед дітей — Сергій Іванчук.



Переможці шашок серед чоловіків:



І місце — Дмитро Мударісов; ІІ місце — Олександр Глущук; ІІІ місце — Віктор Гелевський.



Серед жінок:



І місце — Лариса Волошенюк;



ІІ місце — Галина Ройко;



ІІІ місце —Оксана Копель.



Кращий результат серед ветеранів — Микола Дубровський. Кращий результат серед дітей — Ілля Косинський, Станіслав Каштанов, Сергій Доскуч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився чемпіонат міста з шахів та шашок, присвячений Дню Соборності України.Про це пишуть на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.Призерами стали з шахів:І місце — Ілля Пугачов;ІІ місце — Юрій Коваленко;ІІІ місце — Максим Гузьо;Кращий результат серед ветеранів — Володимир Грушевінчук. Кращий результат серед дітей — Сергій Іванчук.Переможці шашок серед чоловіків:І місце — Дмитро Мударісов; ІІ місце — Олександр Глущук; ІІІ місце — Віктор Гелевський.Серед жінок:І місце — Лариса Волошенюк;ІІ місце — Галина Ройко;ІІІ місце —Оксана Копель.Кращий результат серед ветеранів — Микола Дубровський. Кращий результат серед дітей — Ілля Косинський, Станіслав Каштанов, Сергій Доскуч.

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