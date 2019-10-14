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У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок

У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
У Луцьку завершився чемпіонат міста з шахів та шашок, присвячений Дню Соборності України.

Про це пишуть на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.

Призерами стали з шахів:

І місце — Ілля Пугачов;

ІІ місце — Юрій Коваленко;

ІІІ місце — Максим Гузьо;

Кращий результат серед ветеранів — Володимир Грушевінчук. Кращий результат серед дітей — Сергій Іванчук.

Переможці шашок серед чоловіків:

І місце — Дмитро Мударісов; ІІ місце — Олександр Глущук; ІІІ місце — Віктор Гелевський.

Серед жінок:

І місце — Лариса Волошенюк;

ІІ місце — Галина Ройко;

ІІІ місце —Оксана Копель.

Кращий результат серед ветеранів — Микола Дубровський. Кращий результат серед дітей — Ілля Косинський, Станіслав Каштанов, Сергій Доскуч.

У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок

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Теги: шахи, змагання, луцьк
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