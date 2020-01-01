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На трасі «Київ-Чоп» на смерть розбилася відома львів’янка – подруга Фреймут

На трасі «Київ-Чоп» на смерть розбилася відома львів’янка – подруга Фреймут
19 січня ввечері на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира сталася смертельна аварія - легкове авто зіткнулося з вантажівкою. Водій легковика загинула.

Про це сповістили очевидці у спільноті “Варта-1”, опублікувавши відповідні фото, - пише УНІАН.

Як стало відомо "Вголосу", за кермом легковика перебувала генеральний директор львівської клініки естетичної медицини Genesis Соломія Островська. Жінка прямувала до Києва з відпочинку в італійських Альпах.

Ще вранці 19 січня Островська публікувала у своєму Instagram світлини та відео, зроблені в муніципалітеті Лівіньо на півночі Італії.
На трасі «Київ-Чоп» на смерть розбилася відома львів’янка – подруга Фреймут

Українська ведуча і близька подруга загиблої Ольга Фреймут висловила слова співчуття близьким Островської на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", - написала Фреймут.


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Теги: Соломія Островська, смерть, аварія
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