На трасі «Київ-Чоп» на смерть розбилася відома львів’янка – подруга Фреймут





Про це сповістили очевидці у спільноті “Варта-1”, опублікувавши відповідні фото, - пише



Як стало відомо "Вголосу", за кермом легковика перебувала генеральний директор львівської клініки естетичної медицини Genesis Соломія Островська. Жінка прямувала до Києва з відпочинку в італійських Альпах.



Ще вранці 19 січня Островська публікувала у своєму Instagram світлини та відео, зроблені в муніципалітеті Лівіньо на півночі Італії.



Українська ведуча і близька подруга загиблої Ольга Фреймут висловила слова співчуття близьким Островської на своїй сторінці в Instagram.



"Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", - написала Фреймут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня ввечері на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира сталася смертельна аварія - легкове авто зіткнулося з вантажівкою. Водій легковика загинула.Про це сповістили очевидці у спільноті “Варта-1”, опублікувавши відповідні фото, - пише УНІАН Як стало відомо "Вголосу", за кермом легковика перебувала генеральний директор львівської клініки естетичної медицини Genesis Соломія Островська. Жінка прямувала до Києва з відпочинку в італійських Альпах.Ще вранці 19 січня Островська публікувала у своєму Instagram світлини та відео, зроблені в муніципалітеті Лівіньо на півночі Італії.Українська ведуча і близька подруга загиблої Ольга Фреймут висловила слова співчуття близьким Островської на своїй сторінці в Instagram."Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", - написала Фреймут.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію