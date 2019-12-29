вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах

Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах
Учора, 20 січня слідчі Ратнівського відділу поліції оголосили про підозру 42-річному та 45-річному мешканцям села Кортеліси у побитті поліцейських.

Про це повідомляє секторі комунікації поліції у Волинській області.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора, 20 січня, вночі співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу поліції з’ясовували обставини автопригоди, що трапилася о 2 годині ночі в селі Кортеліси. Співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу виявили на одному із дворів 42-річного жителя цього ж села фрагменти автомобіля, ймовірно причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Однак, господар обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинили опір працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове слідство триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Кортеліси, побиття, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельські лікарі не підтвердили отруєння у дитсадку
Сьогодні, 17:13
Заборонили в’їзд в Україну і вилучили Mercedes: на Волині спіймали білоруса-контрабандиста
Сьогодні, 17:02
Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах
Сьогодні, 16:51
У Польщі судили 5 чоловіків за побиття українських підлітків
Сьогодні, 16:48
Автотроща на Волині за участю трьох автівок: судили винуватця ДТП
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф Волинянин, який побив свою дочку, заплатить штраф
29 грудень, 2019, 17:30
На Волині пенсіонер з інвалідністю побив жінку На Волині пенсіонер з інвалідністю побив жінку
18 грудень, 2019, 16:20
Знайшли чоловіка, який побив депутата міськради на Волині Знайшли чоловіка, який побив депутата міськради на Волині
17 грудень, 2019, 10:57
На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками На Волині пенсіонер стверджує, що став жертвою ДТП і побиття її учасниками
17 грудень, 2019, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком горів дачний будинок
Сьогодні, 17:52
 0
У «FigliMigli» щосереди – знижки на розваги*
Сьогодні, 17:30
 0
У третьокласника з Волині – вроджена вада серця: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 17:23
 0
Ковельські лікарі не підтвердили отруєння у дитсадку
Сьогодні, 17:13
 0
Заборонили в’їзд в Україну і вилучили Mercedes: на Волині спіймали білоруса-контрабандиста
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8