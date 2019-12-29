Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах
Сьогодні, 16:51
Учора, 20 січня слідчі Ратнівського відділу поліції оголосили про підозру 42-річному та 45-річному мешканцям села Кортеліси у побитті поліцейських.
Про це повідомляє секторі комунікації поліції у Волинській області.
Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора, 20 січня, вночі співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу поліції з’ясовували обставини автопригоди, що трапилася о 2 годині ночі в селі Кортеліси. Співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу виявили на одному із дворів 42-річного жителя цього ж села фрагменти автомобіля, ймовірно причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Однак, господар обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинили опір працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє секторі комунікації поліції у Волинській області.
Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора, 20 січня, вночі співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу поліції з’ясовували обставини автопригоди, що трапилася о 2 годині ночі в селі Кортеліси. Співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу виявили на одному із дворів 42-річного жителя цього ж села фрагменти автомобіля, ймовірно причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Однак, господар обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинили опір працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ковельські лікарі не підтвердили отруєння у дитсадку
Сьогодні, 17:13
Заборонили в’їзд в Україну і вилучили Mercedes: на Волині спіймали білоруса-контрабандиста
Сьогодні, 17:02
Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах
Сьогодні, 16:51
У Польщі судили 5 чоловіків за побиття українських підлітків
Сьогодні, 16:48
Медіа