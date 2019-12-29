Затримали двох чоловіків, які побили поліцейських у Кортелісах

Учора, 20 січня слідчі Ратнівського відділу поліції оголосили про підозру 42-річному та 45-річному мешканцям села Кортеліси у побитті поліцейських.Про це повідомляє секторі комунікації поліції у Волинській області.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, вчора, 20 січня, вночі співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу поліції. Співробітники сектору реагування патрульної поліції Ратнівського відділу виявили на одному із дворів 42-річного жителя цього ж села фрагменти автомобіля, ймовірно причетного до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Однак, господар обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинили опір працівникам поліції під час виконання ними службових обов’язків та завдали правоохоронцям тілесних ушкоджень.Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове слідство триває.