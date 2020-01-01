«Волинь» розпочала перший зимовий тренувальний збір
Сьогодні, 22:59
Футболісти луцької «Волині» розпочали свій перший зимовий навчально-тренувальний збір.
Протягом місяця команда працюватиме в Луцьку та зіграє ряд контрольних матчів, - пише прес-служба футбольного клубу.
25 січня, у Ковелі «хрестоносці» зустрінуться з місцевим ФЦ «Ковель-Волинь» (початок матчу - о 12-00). 1 лютого у Кончі-Заспі волиняни зіграють проти «Динамо» U-21, а ще за тиждень, 8 лютого – у Житомирі проти «Полісся».
Завершуватимуть збори підопічні Андрія Тлумака ще двома спарингами. 13 лютого у Ковелі «Волинь» зіграє проти рівненського «Вереса», а 16 лютого відбудеться останній контрольний поєдинок. Хто буде суперником «хрестоносців» у ньому – поки невідомо.
А вже 20 лютого «Волинь» вилетить на другий збір до Туреччини, де працюватиме до 15 березня.
Нагадаємо, що за планом весняна частина чемпіонату України для нас розпочнеться 22 березня – гостьовим поєдинком проти одеського «Чорноморця».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Протягом місяця команда працюватиме в Луцьку та зіграє ряд контрольних матчів, - пише прес-служба футбольного клубу.
25 січня, у Ковелі «хрестоносці» зустрінуться з місцевим ФЦ «Ковель-Волинь» (початок матчу - о 12-00). 1 лютого у Кончі-Заспі волиняни зіграють проти «Динамо» U-21, а ще за тиждень, 8 лютого – у Житомирі проти «Полісся».
Завершуватимуть збори підопічні Андрія Тлумака ще двома спарингами. 13 лютого у Ковелі «Волинь» зіграє проти рівненського «Вереса», а 16 лютого відбудеться останній контрольний поєдинок. Хто буде суперником «хрестоносців» у ньому – поки невідомо.
А вже 20 лютого «Волинь» вилетить на другий збір до Туреччини, де працюватиме до 15 березня.
Нагадаємо, що за планом весняна частина чемпіонату України для нас розпочнеться 22 березня – гостьовим поєдинком проти одеського «Чорноморця».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Били і душили: на Рівненщині напали на активістку, яка писала про корупцію в лікарні
Сьогодні, 23:36
«Волинь» розпочала перший зимовий тренувальний збір
Сьогодні, 22:59
Луцькі муніципали шукають господаря загубленого iPhone
Сьогодні, 22:19
На Волині хочуть створити Інститут дуальної освіти
Сьогодні, 21:11
Медіа