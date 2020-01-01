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«Волинь» розпочала перший зимовий тренувальний збір

«Волинь» розпочала перший зимовий тренувальний збір
Футболісти луцької «Волині» розпочали свій перший зимовий навчально-тренувальний збір.

Протягом місяця команда працюватиме в Луцьку та зіграє ряд контрольних матчів, - пише прес-служба футбольного клубу.

25 січня, у Ковелі «хрестоносці» зустрінуться з місцевим ФЦ «Ковель-Волинь» (початок матчу - о 12-00). 1 лютого у Кончі-Заспі волиняни зіграють проти «Динамо» U-21, а ще за тиждень, 8 лютого – у Житомирі проти «Полісся».

Завершуватимуть збори підопічні Андрія Тлумака ще двома спарингами. 13 лютого у Ковелі «Волинь» зіграє проти рівненського «Вереса», а 16 лютого відбудеться останній контрольний поєдинок. Хто буде суперником «хрестоносців» у ньому – поки невідомо.

А вже 20 лютого «Волинь» вилетить на другий збір до Туреччини, де працюватиме до 15 березня.

Нагадаємо, що за планом весняна частина чемпіонату України для нас розпочнеться 22 березня – гостьовим поєдинком проти одеського «Чорноморця».

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Теги: футбол, Волинь
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