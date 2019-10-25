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«Варшаву та Київ намагаються посварити через вандалізм на могилі УПА», – МЗС Польщі

«Варшаву та Київ намагаються посварити через вандалізм на могилі УПА», – МЗС Польщі
На горі Монастир у Польщі зникла меморіальна таблиця з могили вояків УПА. У МЗС Польщі заявили, що це намагання посварити Київ та Варшаву на історичному підґрунті.

Про це йдеться у заяві зовнішньо-політичного відомства, повідомляє UATV.

“У світлі останніх спроб посварити народи Європи на історичному ґрунті, ми бачимо чергові дії, що мають на меті поставити під сумнів добросусідські відносини, цього разу з Україною. Ми з жалем сприймаємо черговий провокаційний інцидент у Монастирі. Відповідні польські служби займуться цією справою”, – зазначили у МЗС Польщі.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими – в Україні чи будь-якими іншими.

За його словами, Київ веде перемовини з польською стороною щодо відновлення меморіальної таблиці.

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Теги: Україна, Польща
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