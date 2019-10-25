«Варшаву та Київ намагаються посварити через вандалізм на могилі УПА», – МЗС Польщі

На горі Монастир у Польщі зникла меморіальна таблиця з могили вояків УПА. У МЗС Польщі заявили, що це намагання посварити Київ та Варшаву на історичному підґрунті.Про це йдеться у заяві зовнішньо-політичного відомства, повідомляє UATV.“У світлі останніх спроб посварити народи Європи на історичному ґрунті, ми бачимо чергові дії, що мають на меті поставити під сумнів добросусідські відносини, цього разу з Україною. Ми з жалем сприймаємо черговий провокаційний інцидент у Монастирі. Відповідні польські служби займуться цією справою”, – зазначили у МЗС Польщі.Посол України у Польщізаявив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими – в Україні чи будь-якими іншими.За його словами, Київ веде перемовини з польською стороною щодо відновлення меморіальної таблиці.