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В «Устилузі» у бусі знайшли партію контрабандного одягу

В «Устилузі» у бусі знайшли партію контрабандного одягу
В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Renault Trafic виявили 113 одиниць одягу, вартість якого оцінюється понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

Під час повного огляду транспортного засобу, за пасажирськими сидіннями виявили прихований від митного контролю одяг різних торгових марок.

Таким чином, жінка намагалася незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: Волинська митниця, одяг, контрабанда
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