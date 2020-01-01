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У Нововолинську банда «кришувала» місцевих бізнесменів: шукають свідків подій

У Нововолинську банда «кришувала» місцевих бізнесменів: шукають свідків подій
На Волині проводять досудове слідство щодо діяльності в Нововолинську організованої групи, яка за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів.

Вкотре правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти про відомі факти злочинної діяльності угрупування Чечена. Конфіденційність гарантована, - пише "Буг".

Нагадаємо, у Нововолинську затримали членів банди, які за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів, а в разі відмови тиснули на них та їх членів сімей психологічно та нищили майно.

Фігурантам угрупування був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15-го березня. Волинські правоохоронці працюють в місті, проводять досудове розслідування.

Постраждалих від вимагань, підпалів, крадіжок та інших кримінальних правопорушень, що вчинялися бандитами, або свідків подій чи громадян, які можуть надати будь-яку інформацію, просять звернутися до управління стратегічних розслідувань у Волинській області.

Від свідчень потерпілих може залежати подальша доля злочинців. Щоб вони не повернулися в місто, а слідчі могли зібрати достатню доказову базу.

У разі звернення гарантують повну конфіденційність. Повідомити можна за номером телефону 067 307 88 78. Адреса: місто Луцьк, вулиця Загородня, 5а.

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Теги: Нововолинськ, банда, розслідування
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