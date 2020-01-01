У Нововолинську банда «кришувала» місцевих бізнесменів: шукають свідків подій





Вкотре правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомляти про відомі факти злочинної діяльності угрупування Чечена. Конфіденційність гарантована, - пише



Нагадаємо,



Фігурантам угрупування був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15-го березня. Волинські правоохоронці працюють в місті, проводять досудове розслідування.



Постраждалих від вимагань, підпалів, крадіжок та інших кримінальних правопорушень, що вчинялися бандитами, або свідків подій чи громадян, які можуть надати будь-яку інформацію, просять звернутися до управління стратегічних розслідувань у Волинській області.



Від свідчень потерпілих може залежати подальша доля злочинців. Щоб вони не повернулися в місто, а слідчі могли зібрати достатню доказову базу.



У разі звернення гарантують повну конфіденційність. Повідомити можна за номером телефону 067 307 88 78. Адреса: місто Луцьк, вулиця Загородня, 5а.

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