вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу сітками

У Луцькому районі спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу сітками
На Волині викрили двох браконьєрів, які ловили рибу дев'ятьма "косинками".

Інцидент стався 21 січня на водоймі поблизу села Коршів Луцького району.

Двоє чоловіків ловили рибу дев’ятьма забороненими сітними знаряддями кустарного виробництва - «косинками». Завдяк рибпатрульним порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам.

На цих осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили

Нагадуємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області діє телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - прохання повідомляти за вищевказаним номером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Коршів, браконьєри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залишилося 37 мільйонів: населення України скоротилося майже на 11 мільйонів з 2001 року
Сьогодні, 11:48
У Луцьку п'яна матір посеред вулиці залишила дитину у візочку. ФОТО
Сьогодні, 11:32
У Луцькому районі спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:31
Як у Ковелі відзначили День Соборності України. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Підгайцівській ОТГ розповіли про вбитого снайпером на Сході Миколу Сорочука
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який ловив рибу вночі. ФОТО На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який ловив рибу вночі. ФОТО
08 січень, 12:15
У Шацькому районі браконьєри ловили рибу сітками. ФОТО У Шацькому районі браконьєри ловили рибу сітками. ФОТО
20 грудень, 2019, 19:38
На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі
13 грудень, 2019, 15:15
На Волині «на гарячому» спіймали «чорних лісорубів» На Волині «на гарячому» спіймали «чорних лісорубів»
12 грудень, 2019, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
Сьогодні, 12:33
 0
У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 12:01
 0
Залишилося 37 мільйонів: населення України скоротилося майже на 11 мільйонів з 2001 року
Сьогодні, 11:48
 0
У Луцьку п'яна матір посеред вулиці залишила дитину у візочку. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8