У Луцькому районі спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:31
На Волині викрили двох браконьєрів, які ловили рибу дев'ятьма "косинками".
Інцидент стався 21 січня на водоймі поблизу села Коршів Луцького району.
Двоє чоловіків ловили рибу дев’ятьма забороненими сітними знаряддями кустарного виробництва - «косинками». Завдяк рибпатрульним порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам.
На цих осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили
Нагадуємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області діє телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - прохання повідомляти за вищевказаним номером.
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Інцидент стався 21 січня на водоймі поблизу села Коршів Луцького району.
Двоє чоловіків ловили рибу дев’ятьма забороненими сітними знаряддями кустарного виробництва - «косинками». Завдяк рибпатрульним порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам.
На цих осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучили
Нагадуємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області діє телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - прохання повідомляти за вищевказаним номером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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