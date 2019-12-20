У Луцькому районі спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу сітками

На Волині викрили двох браконьєрів, які ловили рибу дев'ятьма "косинками".Інцидент стався 21 січня на водоймі поблизу села Коршів Луцького району.Двоє чоловіків ловили рибу дев’ятьма забороненими сітними знаряддями кустарного виробництва - «косинками». Завдяк рибпатрульним порушники не встигли завдати шкоди рибним запасам.На цих осіб оформили два адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення правопорушників до відповідальності. Заборонені знаряддя лову вилучилиНагадуємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області діє телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства - прохання повідомляти за вищевказаним номером.