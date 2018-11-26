У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО





Про це повідомляє



Один з таких водіїв на Daewoo Nexia не впорався з керуванням на проспекті Василя Мойсея та наїхав на бордюр тротуару. Висновок лікаря – нетверезий. Порушник отримав два протоколи.



Ще одного порушника зупинили на вулиці Рівненській. Небайдужі повідомили на службу 102, що водій Mercedes-Benz може кермувати нетверезим. Це також підтвердилось у наркодиспансері, чоловік отримав постанову і протокол.



36-річного водія Audi екіпаж зупинив за порушення правил дорожнього руху. Перевірка підтвердила – 2,54 проміле алкоголю, що в 12 вище допустимої норми. На порушника склали відповідний протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за ніч патрульні затримали трьох водії, які керували в стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. Один з таких водіїв на Daewoo Nexia не впорався з керуванням на проспекті Василя Мойсея та наїхав на бордюр тротуару. Висновок лікаря – нетверезий. Порушник отримав два протоколи.Ще одного порушника зупинили на вулиці Рівненській. Небайдужі повідомили на службу 102, що водій Mercedes-Benz може кермувати нетверезим. Це також підтвердилось у наркодиспансері, чоловік отримав постанову і протокол.36-річного водія Audi екіпаж зупинив за порушення правил дорожнього руху. Перевірка підтвердила – 2,54 проміле алкоголю, що в 12 вище допустимої норми. На порушника склали відповідний протокол.

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