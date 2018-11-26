вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО

У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
У Луцьку за ніч патрульні затримали трьох водії, які керували в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Один з таких водіїв на Daewoo Nexia не впорався з керуванням на проспекті Василя Мойсея та наїхав на бордюр тротуару. Висновок лікаря – нетверезий. Порушник отримав два протоколи.

Ще одного порушника зупинили на вулиці Рівненській. Небайдужі повідомили на службу 102, що водій Mercedes-Benz може кермувати нетверезим. Це також підтвердилось у наркодиспансері, чоловік отримав постанову і протокол.

36-річного водія Audi екіпаж зупинив за порушення правил дорожнього руху. Перевірка підтвердила – 2,54 проміле алкоголю, що в 12 вище допустимої норми. На порушника склали відповідний протокол.

У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, п'яні водії, ніч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
Сьогодні, 12:33
У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 12:10
На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Залишилося 37 мільйонів: населення України скоротилося майже на 11 мільйонів з 2001 року
Сьогодні, 11:48
У Луцьку п'яна матір посеред вулиці залишила дитину у візочку. ФОТО
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
У Луцьку покарали комп'ютерний клуб за «нічну» роботу У Луцьку покарали комп'ютерний клуб за «нічну» роботу
26 листопад, 2018, 13:05
«Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО «Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
28 жовтень, 2018, 22:01
У Луцьку за порушення роботи покарали інтернет-клуби та пивний магазин У Луцьку за порушення роботи покарали інтернет-клуби та пивний магазин
14 вересень, 2018, 17:30
Коли відбудеться «Ніч у Луцькому замку» Коли відбудеться «Ніч у Луцькому замку»
09 серпень, 2018, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
Сьогодні, 12:33
 0
У Луцьку патрульні за ніч зловили трьох п'яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 12:01
 0
Залишилося 37 мільйонів: населення України скоротилося майже на 11 мільйонів з 2001 року
Сьогодні, 11:48
 0
У Луцьку п'яна матір посеред вулиці залишила дитину у візочку. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8