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У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети

У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
Протягом доби співробітники Служби судової охорони попередили дві спроби пронесення заборонених предметів до суду на Волині.

Про це повідомляє Служба судової охорони.

Так, співробітники Територіального управління Служби судової охорони виявили два заборонені предмети, а саме розкладні ножі, та попередили спроби їх пронесення у приміщення Луцького міськрайонного суду.

Загалом протягом січня у судових установах Волині співробітники Територіального управління Служби судової охорони попередили шість спроб незаконного пронесення заборонених предметів до судових установ.

Зокрема, три спроби пронесення газових балончиків, дві – розкладних ножів, один пристрій травматичної дії з набоями.

Цю статистику зафіксовували співробітниками Служби судової охорони лише в п’яти судових установах Волині. Всі ці предмети були залишені в камерах схову та повернені їх власникам після судових засідань.

У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети
У Луцьку у приміщення суду намагалися пронести заборонені предмети

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Теги: Служби судової охорони, Волинь, заборонені предмети
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