В Україні з`явиться лижна поліція

На гірськолижному курорті Красія працюватиме лижний патруль, який стежитиме за порядком та безпекою.Про це йшлося на засіданні в Ужгородському прес-клубі, повідомляє кореспондент Укрінформу.Лижні патрулі розпочнуть роботу в суботу, 25 січня і працюватимуть щовихідних."Гірськолижний курорт Красія спільно з Управлінням патрульної поліції в Закарпатській області запускають лижний патруль, який стежитиме за порядком та безпекою. Запуск першого в Україні патруля проходить під егідою проєкту "Пізнай патрульну поліцію" та проєкту "Вікенд з патрульною поліцією", який працює з 2016 року у різних форматах. Відтак, упродовж вихідних до закінчення зимового сезону 5-7 поліцейських спостерігатимуть за ситуацією безпосередньо на горі", – розповів представник гірськолижного комплексуЗа його словами, це соціальний проєкт, поліцейські беруть у ньому участь на громадських засадах. Курорт надаватиме необхідне спорядження поліцейським, вони також матимуть спеціальний значок лижного патруля. Лижники також зможуть комунікувати з патрульними, дізнаватися більше про роботу поліції. Майже всі патрульні впевнено стоять на лижах, кажуть організатори. Участь у проєкті братимуть за особистим бажанням.Співорганізатор проєкту, президент Регіональної туристичної організації Закарпаттязауважив, що на європейських та світових курортах – жорстке ставлення до хуліганів та порушників спокою, які псують відпочинок іншим та завдають матеріальної шкоди."В українському законодавстві нічого не змінилося, немає позицій щодо "снігового патруля", скільки б звернень ми не писали в управління юстиції та запитів через депутатів", - наголосив Шандор.Він додав, що патруль працюватиме на громадських засадах, але потрібно закріпити таку форму забезпечення громадського порядку законодавчо.