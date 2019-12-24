У селі під Луцьком – спалах ротавірусної інфекції у дитсадку

у дитсадку в селі Підгайці Луцького району виникло групове захворювання на ротавірусну інфекцію. Захворіло троє дітей ясельної та старшої груп.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України.За медичною допомогою хворі звернулись в інфекційне відділення Луцької центральної районної лікарні. Симптоми захворювання — біль в животі, блювота, пронос, підвищена температура тіла. Дітей госпіталізували. При лабораторному обстеженні встановили діагноз «ротавірусна інфекція».Лікарі надали рекомендації щодо встановлення медичного нагляду за контактними дітьми та персоналом, дотримання дезінфекційного режиму, забезпечення посиленого провітрювання, суворого дотримання особистої гігієни дітьми та персоналом. Проведена роз’яснююча робота з персоналом дитячого закладу.Епідеміологічне розслідування триває.Ротавірусна інфекція, або як її часто називають, кишковий або шлунковий грип, це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-краплинним або фекально-оральним шляхами, а також через немиті фрукти, овочі, через брудну воду і руки та при контакті з іншими поверхнями та предметами, що могли бути забруднені фекаліями (іграшки, підлоги, меблі, одяг тощо). Ротавірусна інфекція вкрай стійка до будь-яких ліків і дезінфікуючих засобів.Джерелом ротавірусів є людина. Вірус дуже легко передається від людини до людини. Індекс контагіозності становить понад 60%. Велика кількість вірусів міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Тривалість виділення ротавірусу з фекаліями в осіб із ослабленою імунною системою може бути протягом більш ніж 30 днів після інфікування.Епідемічний підйом захворюваності припадає на осінь — зиму, в структурі інфекційних гастроентероколітів у Волинській області рота вірусна інфекція має тенденцію до росту і складає понад 20%.Для ротавірусної інфекції характерний гострий початок ‒ різке підвищення температури (близько третини пацієнтів мають підвищену температуру тіла до 39°С), нудота, іноді біль в животі, часте блювання, сильний пронос. Саме в цей період дуже важливо поставити діагноз і вжити заходів. Зневоднення організму і його інтоксикація призводить до того, що дитина стає млявою і слабкою. Є загроза ураження підшлункової залози, нирок, легень, або летального результату. У першу чергу необхідно поповнити втрату рідини для чого потрібно постійно маленькими порціями вживати кислотно-лужну рідину. При перших симптомах хвороби слід звертатись до лікаря.Як правило, це захворювання вражає маленьких дітей у віці від 6 місяців до 3 років. Дорослі особи частіше є носіями інфекції.