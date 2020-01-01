На батьків, які п'яними покинули дитину у візочку у Луцьку, відкрили «кримінал». ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, дівчинку лікують від пневмонії.



Сусідки Ірина та Наталія демонструють кімнату, в якій росте дитина. Наталія – хрещена мати дівчинки. Каже, що провідує її у лікарні.



Зі слів начальника Служби у справах дітей Луцької міської ради Федора Шульгана, сьогодні працівники були в гуртожитку, хотіли поспілкуватися з батьками дівчинки. Їх вдома не застали. Складатимуть акт про умови проживання дитини.



"Якщо підтвердиться інформація про те, що періодично таке буває, що батьки неналежно доглядають дитину – буде вирішуватися питання про відібрання дитини і направлення в будинок дитини. А щодо батьків – далі будемо з’ясовувати. Можливо, якщо ситуація критична, будемо звертатися до суду про позбавлення батьківських прав", - розповів начальник Служби у справах дітей Луцької міськради.



Начальниця сектору ювенальної превенції поліції області Інна Остапович каже, що батьки дитини в офіційному шлюбі не перебувають.



"Стоїть питання чи повернути цю дівчинку назад батькам на виховання, чи не повертати. Але, більше всього, що ніхто повертати не буде, тому що це жахіття, щоб мама залишила дитину без опіки і піклування. Поліцейські разом із соцслужбою встановлюють їхнє місце перебування для того, щоб в подальшому їх притягнути до відповідальності", - зазначила Інна Остапович.



Зі слів Інни Остапович, поліція розпочала провадження щодо батьків за 166-ю статтею кримінального кодексу – злісне невиконання ними обов’язків щодо догляду за дитиною. За це передбачена відповідальність – обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.



На батьків, які п'яними покинули дитину у візочку у Луцьку, відкрили «кримінал». ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкрили кримінальне провадження у справі дитини, яку батьки залишили без нагляду на вулиці у Луцьку. Вони живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного" Нагадаємо, ввечері 22 січня сусіди знайшли дитину у візку, яку залишили у візку на холоді п'яні батьки. Дівчинка перебуває в обласній інфекційній лікарні, нині її стан оцінюють, як середньої важкості,Сусідкитадемонструють кімнату, в якій росте дитина. Наталія – хрещена мати дівчинки. Каже, що провідує її у лікарні.Зі слів начальника Служби у справах дітей Луцької міської ради, сьогодні працівники були в гуртожитку, хотіли поспілкуватися з батьками дівчинки. Їх вдома не застали. Складатимуть акт про умови проживання дитини."Якщо підтвердиться інформація про те, що періодично таке буває, що батьки неналежно доглядають дитину – буде вирішуватися питання про відібрання дитини і направлення в будинок дитини. А щодо батьків – далі будемо з’ясовувати. Можливо, якщо ситуація критична, будемо звертатися до суду про позбавлення батьківських прав", - розповів начальник Служби у справах дітей Луцької міськради.Начальниця сектору ювенальної превенції поліції областікаже, що батьки дитини в офіційному шлюбі не перебувають."Стоїть питання чи повернути цю дівчинку назад батькам на виховання, чи не повертати. Але, більше всього, що ніхто повертати не буде, тому що це жахіття, щоб мама залишила дитину без опіки і піклування. Поліцейські разом із соцслужбою встановлюють їхнє місце перебування для того, щоб в подальшому їх притягнути до відповідальності", - зазначила Інна Остапович.Зі слів Інни Остапович, поліція розпочала провадження щодо батьків за 166-ю статтею кримінального кодексу – злісне невиконання ними обов’язків щодо догляду за дитиною. За це передбачена відповідальність – обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.На батьків, які п'яними покинули дитину у візочку у Луцьку, відкрили «кримінал». ВІДЕО

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