На луцьке підприємство викликали поліцію через нібито рейдерське захоплення





Про це повідомляють "



Зауважують, що до ПП «ВолиньФорест», що знаходиться на вулиці Ранковій (район Мамсурова), приїхали три автомобілі, у яких було декілька чоловіків.



У засновника підприємства виник конфлікт з директором через заборону одного доступу до підприємства іншому. Однак чоловік не мав при собі належної документації, щоб підтверити, що він є власником підприємства.



У результаті викликали поліцію.



Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, виклик був, на місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин. На щастя, матеріальної шкоди нікому не завдано, бійки не було, тілесних ушкоджень під час конфлікту ніхто не отримав.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомі особи намагалися потрапити на територію підприємства на вулиці Ранковій.Про це повідомляють " Волинські новини " з посиланням на очевидців.Зауважують, що до ПП «ВолиньФорест», що знаходиться на вулиці Ранковій (район Мамсурова), приїхали три автомобілі, у яких було декілька чоловіків.У засновника підприємства виник конфлікт з директором через заборону одного доступу до підприємства іншому. Однак чоловік не мав при собі належної документації, щоб підтверити, що він є власником підприємства.У результаті викликали поліцію.Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, виклик був, на місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин. На щастя, матеріальної шкоди нікому не завдано, бійки не було, тілесних ушкоджень під час конфлікту ніхто не отримав.Фото ілюстративне

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