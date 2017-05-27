вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцьке підприємство викликали поліцію через нібито рейдерське захоплення

На луцьке підприємство викликали поліцію через нібито рейдерське захоплення
У Луцьку невідомі особи намагалися потрапити на територію підприємства на вулиці Ранковій.

Про це повідомляють "Волинські новини" з посиланням на очевидців.

Зауважують, що до ПП «ВолиньФорест», що знаходиться на вулиці Ранковій (район Мамсурова), приїхали три автомобілі, у яких було декілька чоловіків.

У засновника підприємства виник конфлікт з директором через заборону одного доступу до підприємства іншому. Однак чоловік не мав при собі належної документації, щоб підтверити, що він є власником підприємства.

У результаті викликали поліцію.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, виклик був, на місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин. На щастя, матеріальної шкоди нікому не завдано, бійки не було, тілесних ушкоджень під час конфлікту ніхто не отримав.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рейдерство, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:59
Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 13:46
На луцьке підприємство викликали поліцію через нібито рейдерське захоплення
Сьогодні, 13:26
Нові досягнення і потужне обладнання: Луцька міська клінічна лікарня підбила підсумки за 2019 рік
Сьогодні, 12:41
У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Підлеглих Михаїла звинуватили в рейдерстві Підлеглих Михаїла звинуватили в рейдерстві
27 травень, 2017, 18:45
«Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ «Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:59
Нові досягнення і потужне обладнання: Луцька міська клінічна лікарня підбила підсумки за 2019 рік Нові досягнення і потужне обладнання: Луцька міська клінічна лікарня підбила підсумки за 2019 рік
Сьогодні, 12:41
Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла
Сьогодні, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки грошей треба мати при перетині кордону з Польщею
Сьогодні, 14:38
 0
«Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:59
 0
Знайшли автомобіль, на якому на смерть збили 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 13:46
 0
На луцьке підприємство викликали поліцію через нібито рейдерське захоплення
Сьогодні, 13:26
 0
Нові досягнення і потужне обладнання: Луцька міська клінічна лікарня підбила підсумки за 2019 рік
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8