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У Луцьку затримали крадія, що перебував у розшуку київської поліції

У Луцьку затримали крадія, що перебував у розшуку київської поліції
У ніч на 26 січня, на вулиці Липинського, в Луцьку, патрульні помітили підозрілого чоловіка.

Перевіривши його по базі, інспектори встановили, що особа перебуває в розшуку Оболонським відділом поліції у Києві за вчинення більше 20 крадіжок, – повідомляють на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.

Порушник викрадав речі та кошти як з квартир, так і з храмів, причому як у Луцьку, так і в Києві.

Чоловіка затримали й доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

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Теги: Поліція, Волинь, Луцьк, кримінал, крадіжки, Київ
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