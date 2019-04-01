У Луцьку затримали крадія, що перебував у розшуку київської поліції
Сьогодні, 11:50
У ніч на 26 січня, на вулиці Липинського, в Луцьку, патрульні помітили підозрілого чоловіка.
Перевіривши його по базі, інспектори встановили, що особа перебуває в розшуку Оболонським відділом поліції у Києві за вчинення більше 20 крадіжок, – повідомляють на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
Порушник викрадав речі та кошти як з квартир, так і з храмів, причому як у Луцьку, так і в Києві.
Чоловіка затримали й доставили до відділку поліції, де передали слідчому.
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Перевіривши його по базі, інспектори встановили, що особа перебуває в розшуку Оболонським відділом поліції у Києві за вчинення більше 20 крадіжок, – повідомляють на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
Порушник викрадав речі та кошти як з квартир, так і з храмів, причому як у Луцьку, так і в Києві.
Чоловіка затримали й доставили до відділку поліції, де передали слідчому.
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