На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО

Висоцького Володимира (позивний «Григорович»), який передчасно пішов з життя внаслідок хвороби.



Похорон відбувся вчора, 25 січня, – повідомив депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький на своїй



Під час прощання із загиблим працівники Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснили траурне салютування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кульчин Ківерцівського району відбувся похорон 51-річного демобілізованого бійця Третього батальйону 17 танкової бригади, жителя села Кульчин Жидичинської ОТГ(позивний «Григорович»), який передчасно пішов з життя внаслідок хвороби.Похорон відбувся вчора, 25 січня, – повідомив депутат Жидичинської сільської радина своїй сторінці у Facebook.Під час прощання із загиблим працівники Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснили траурне салютування.

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