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На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО

На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
У селі Кульчин Ківерцівського району відбувся похорон 51-річного демобілізованого бійця Третього батальйону 17 танкової бригади, жителя села Кульчин Жидичинської ОТГ Висоцького Володимира (позивний «Григорович»), який передчасно пішов з життя внаслідок хвороби.

Похорон відбувся вчора, 25 січня, – повідомив депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

Під час прощання із загиблим працівники Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснили траурне салютування.



На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО

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Теги: Похорон, війна, смерть, Ківерці, Жидичинська ОТГ
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