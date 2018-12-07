На Волині поховали демобілізованого бійця танкової бригади, який передчасно пішов з життя. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У селі Кульчин Ківерцівського району відбувся похорон 51-річного демобілізованого бійця Третього батальйону 17 танкової бригади, жителя села Кульчин Жидичинської ОТГ Висоцького Володимира (позивний «Григорович»), який передчасно пішов з життя внаслідок хвороби.
Похорон відбувся вчора, 25 січня, – повідомив депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.
Під час прощання із загиблим працівники Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснили траурне салютування.
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Похорон відбувся вчора, 25 січня, – повідомив депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.
Під час прощання із загиблим працівники Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснили траурне салютування.
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