Де на Волині не буде світла 29 січня





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

Дитячий садок, контора, сільська рада, магазин вул. Закарпатська с. Хмелівка, вул.: Закарпатська, Шкільна



Горохівський район



1. 9:00-17:00

Берестечківське СТ

Берестечко ВУЖКГ

ФОП Марчук І. М.

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія м. Берестечко:

вул. Козацька, вул. Шкільна,

вул. Гоголя, вул. Нечая,

вул. Галана, вул. Торгова

вул. Пархоменка, вул. Мічуріна,

вул. Гагаріна, вул. Нечая



Іваничівський район



1. 10:00-16:30

с. Романівка (повністю)

2. 9:30-16:30

с. Грибовиця, вул. Гурна

3. 9:30-16:30

с. Заболотці, вул. Гагаріна, хут. Луговий



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

КТП-362с.Яромель

Ківерцівське сільське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-362с.Яромель

вул.Кузнєцова,буд.1-17

вул.Кузнєцова,буд.18-38

вул.Лісна, буд.1-12, вул.Перемоги,1-8



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ТзОВ КФ "Нектар"

ФОП Карпук В.К.

СМЕД ДАІ УМВС

РЖКП №1 м.Ковель, вул.Незалежності



2. 9:00-17:00

Львівська залізниця (переїзд), Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО, Ковельське Райво, Церква с.Битень, С/Р Радошин, ФО Ковган Д. Д.

ФОП Бобрик П.В., «Центр сертиф.та експ. Насіння», Церква с.Погиньки

Вол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком"

СТзОВ ім. І.Франка, ФОП Максаков В.А.

Церква с.Радошин, СТзОВ ім. І.Франка

ФОП Василюк Я.П., Львівська філія ПрАТ"Київстар", ДП"УППУЗ"



с.Битень

с.Погиньки

смт.Голоби

с.Радошин

с.Марянівка



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Магазин с . Підманево



Любешівський район



1 КТП-68 10:00-14:00 Лісопилки, ФАП, магазини, побут с. Міжгайці, вул. Міжгайська, Д. Черевка

2 КТП-86 14:30-17:00 Будинок молитви, ФАП, церква, школа, магазин, побут с. Березна Воля, вул. Л. Українки (частково), 1-го Травня



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

аптека Подорожник

ощад банк філія, суші бар (sushi hero)

Луцьксантехмонтаж , м-н Практик

м-н Явір , ПП Сам-моторс

Торг.павільон "Насінячко"

школа Мистецтв, м-н автозапчастини

військомат , ТНЕУ перукарня Красуня

кафе Студент, нотаріус

страх.комп. ТАС, стоматолог

м-н вул.Св.Володимира 32

аптека Рута, м-н Перлина Плюс

адвокат , Приватбанк філія№7

бар Курляндія, Біокурс мед.центр

м-н Стиль ,нотаріус м.Нововолинськ

Вул.Кобзаря 51-80

Східна 64-80,55-63

б.Шевченка 28-40

вул.Нововолинська 11

б.Шевченка 27-31

вул Шахтарська 2-4

вул.Св.Володимира 32-38

вул. Миру1-7





Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.

2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.

6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45

7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка

8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски

9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.

10 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю)



Старовижівський район



1. 9:00-17:00

Ринок,Універмаг,ПОФ Микоян,ПОФ Кондрацький,

ПОФ Цвид, ПОФ Мешкінас,ФОП Фещук металобаза,Буд Культури,Податкова, Муз.школа,котельня, Паспортний стіл,Війскомат, смт Ст Вижва

Незалежності,Ярощука,Вишнева,Вереснева,Тиха

2 ПЛ-0,4 КТП-147 9:00-17:00 ФОП Тищук гуртівня,ПОФ Яблонська-перукарня

ПОФ Романчук-СТО,Інтайм,ПОФ Мешкінас-магазин смт Ст Вижва

Привокзальна,Горького

3 ПЛ-10-27-03 від ЛР-31 9:00-17:00 с. С.Мельники,Борзова



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-137 10:00-16:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.Овлочин

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-97 10:00-16:00 Миляновичівська с/р - млин с.Миляновичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00Дитячий садок, контора, сільська рада, магазин вул. Закарпатська с. Хмелівка, вул.: Закарпатська, Шкільна1. 9:00-17:00Берестечківське СТБерестечко ВУЖКГФОП Марчук І. М.ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія м. Берестечко:вул. Козацька, вул. Шкільна,вул. Гоголя, вул. Нечая,вул. Галана, вул. Торговавул. Пархоменка, вул. Мічуріна,вул. Гагаріна, вул. Нечая1. 10:00-16:30с. Романівка (повністю)2. 9:30-16:30с. Грибовиця, вул. Гурна3. 9:30-16:30с. Заболотці, вул. Гагаріна, хут. ЛуговийВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00КТП-362с.ЯромельКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-362с.Яромельвул.Кузнєцова,буд.1-17вул.Кузнєцова,буд.18-38вул.Лісна, буд.1-12, вул.Перемоги,1-81. 9:00-17:00ТзОВ КФ "Нектар"ФОП Карпук В.К.СМЕД ДАІ УМВСРЖКП №1 м.Ковель, вул.Незалежності2. 9:00-17:00Львівська залізниця (переїзд), Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО, Ковельське Райво, Церква с.Битень, С/Р Радошин, ФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В., «Центр сертиф.та експ. Насіння», Церква с.ПогинькиВол.дирекція УДППЗ, ПАТ"Укртелеком"СТзОВ ім. І.Франка, ФОП Максаков В.А.Церква с.Радошин, СТзОВ ім. І.ФранкаФОП Василюк Я.П., Львівська філія ПрАТ"Київстар", ДП"УППУЗ"с.Битеньс.Погинькисмт.Голобис.Радошинс.МарянівкаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00Магазин с . Підманево1 КТП-68 10:00-14:00 Лісопилки, ФАП, магазини, побут с. Міжгайці, вул. Міжгайська, Д. Черевка2 КТП-86 14:30-17:00 Будинок молитви, ФАП, церква, школа, магазин, побут с. Березна Воля, вул. Л. Українки (частково), 1-го ТравняВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00аптека Подорожникощад банк філія, суші бар (sushi hero)Луцьксантехмонтаж , м-н Практикм-н Явір , ПП Сам-моторсТорг.павільон "Насінячко"школа Мистецтв, м-н автозапчастинивійськомат , ТНЕУ перукарня Красунякафе Студент, нотаріусстрах.комп. ТАС, стоматологм-н вул.Св.Володимира 32аптека Рута, м-н Перлина Плюсадвокат , Приватбанк філія№7бар Курляндія, Біокурс мед.центрм-н Стиль ,нотаріус м.НововолинськВул.Кобзаря 51-80Східна 64-80,55-63б.Шевченка 28-40вул.Нововолинська 11б.Шевченка 27-31вул Шахтарська 2-4вул.Св.Володимира 32-38вул. Миру1-7Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.10 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)1. 9:00-17:00Ринок,Універмаг,ПОФ Микоян,ПОФ Кондрацький,ПОФ Цвид, ПОФ Мешкінас,ФОП Фещук металобаза,Буд Культури,Податкова, Муз.школа,котельня, Паспортний стіл,Війскомат, смт Ст ВижваНезалежності,Ярощука,Вишнева,Вереснева,Тиха2 ПЛ-0,4 КТП-147 9:00-17:00 ФОП Тищук гуртівня,ПОФ Яблонська-перукарняПОФ Романчук-СТО,Інтайм,ПОФ Мешкінас-магазин смт Ст ВижваПривокзальна,Горького3 ПЛ-10-27-03 від ЛР-31 9:00-17:00 с. С.Мельники,Борзова1 ПЛ-0,4 кВКТП-137 10:00-16:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.Овлочин2 ПЛ-0,4 кВКТП-97 10:00-16:00 Миляновичівська с/р - млин с.Миляновичі

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