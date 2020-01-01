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У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу

У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу
Трагедія сталася в сім’ї рівнян 24 січня. На виклик до дитини, яка погано почувалася, приїхали медики, проте констатували лише її смерть.

Про це пише "Рівне вечірнє".

Зі слів старшого лікаря зміни станції екстреної медичної допомоги Любов Волинець, о 5:02 ранку на лінію «103» надійшов виклик від батьків, які проживають на вулиці Грушевського в Рівному.

На місце одразу направили спеціалізовану педіатричну бригаду. За 5 хвилин лікарі були вже на місці. Виявили дитину в ліжечку без ознак життя. Розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результатів. Тіло дитини було передано судмедекспертам.

За оцінкою медпрацівників, які тоді виїздили на виклик, сім’я не відносилася до неблагополучних. Мама розповіла, що дитині стало зле о дев’ятій вечора 23 січня: спостерігалися такі симптоми, як слабкість і блювота. Мама подумала, що це харчове отруєння і давала відповідні ліки, за медичною допомогою не звертаючись.

У поліції факт смерті дитини підтвердили. На разі триває досудове розслідування за частиною 1 статті 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою «природна смерть»). Чекають на висновки судово-медичної експертизи. Проте на разі попередню причину смерті встановили як «вірусна інфекція».


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Теги: Рівне, грип, смерть
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