У Ковелі легковик збив 58-річну жінку





Автопригода сталась 28 січня по 20 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



Жінка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.



Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі водій, керуючи легковиком Renault Fluence, збив 58-річну місцеву жительку.Автопригода сталась 28 січня по 20 годині, - пише ГУНП у Волинській області.Жінка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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