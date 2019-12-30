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У Ковелі легковик збив 58-річну жінку

У Ковелі легковик збив 58-річну жінку
У Ковелі водій, керуючи легковиком Renault Fluence, збив 58-річну місцеву жительку.

Автопригода сталась 28 січня по 20 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

Жінка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.

Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



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Теги: аварія, Ковель
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