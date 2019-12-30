У Ковелі легковик збив 58-річну жінку
Сьогодні, 19:05
У Ковелі водій, керуючи легковиком Renault Fluence, збив 58-річну місцеву жительку.
Автопригода сталась 28 січня по 20 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
Жінка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.
Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 28 січня по 20 годині, - пише ГУНП у Волинській області.
Жінка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.
Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нові умови на таунхауси в «Струмочку». Ціна – від 12 тисяч за квадрат. Перший внесок – 25%*
Сьогодні, 19:30
«StrikeCity» запрошує на день боулера*
Сьогодні, 19:20
У Ковелі легковик збив 58-річну жінку
Сьогодні, 19:05
Де на Волині не буде світла 30 січня
Сьогодні, 19:00
Медіа