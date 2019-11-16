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На Волині оштрафували чоловіка, який справляв нужду на авто поліції

На Волині оштрафували чоловіка, який справляв нужду на авто поліції
Любомльський районний суд виніс постанову чоловіку, який справляв природну потребу на службовий автомобіль поліції.

Подія трапилася 24 листопада минулого року близько 23:00. Порушник був нетверезим. Справляючи природні потреби, він порушив громадський порядок і спокій громадян, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.173 КУпАП, - пише Конкурент.

Окрім цього чоловік чинив злісну непокору законним вимогам працівників поліції при виконанні ними службових обов`язків щодо припинення хуліганських дій. Чоловік, виражаючись грубо, погрожував фізичною розправою поліцейським. Тож він заплатить 255 гривень штрафу та 420 гривень судового збору. Постанова може бути оскаржена.

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Теги: авто, поліція, справляв нужду
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