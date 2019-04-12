Уряд звільнив голову «Укрзалізниці»

Євгена Кравцова з посади голови правління компанії.



Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 29 січня, пише «



«Також ми погодили звільнення керівника Укрзалізниці. Це важливий крок для перезавантаження всього те, що відбувається у цій державній компанії», — повідомив Гончарук.



Про те, чи перевели Кравцова на роботу до Міністерства інфраструктури чи звільнили з виплатою компенсації Гончарук не уточнив.



За словами Гончарука, невдовзі в уряді оголосять новий конкурс на голову правління Укрзалізниці. Хто виконує обов'язки голови компанії наразі не повідомляється.



Напередодні стало відомо, що звільнення Євгена Кравцова погодила наглядова рада Укрзалізниці.



Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що рішення про звільнення Кравцова має ухвалити наглядова рада УЗ під час найближчих засідань.



«Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка вимагає рішення наглядової ради», — повідомив Криклій.



30 грудня 2019 року прес-служба Укрзалізниці поширила заяву Кравцова, у якій той повідомив про своє рішення піти з посади голови компанії.



«Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні наглядової ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене», — йшлося у повідомленні.



Нагадаємо, очільником Укрзалізниці Кравцов став у січні 2019 року. Але до цього він виконував обов’язки голови компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Балчуна у серпні 2017 року.



Також Кравцов розповідав, що у 2018 році він отримував 570,59 тисячі гривень зарплати щомісяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України погодив звільнення керівника Укрзалізниціз посади голови правління компанії.Про це повідомив прем'єр-міністр Українипід час брифінгу за підсумками засідання уряду 29 січня, пише « Громадське ».«Також ми погодили звільнення керівника Укрзалізниці. Це важливий крок для перезавантаження всього те, що відбувається у цій державній компанії», — повідомив Гончарук.Про те, чи перевели Кравцова на роботу до Міністерства інфраструктури чи звільнили з виплатою компенсації Гончарук не уточнив.За словами Гончарука, невдовзі в уряді оголосять новий конкурс на голову правління Укрзалізниці. Хто виконує обов'язки голови компанії наразі не повідомляється.Напередодні стало відомо, що звільнення Євгена Кравцова погодила наглядова рада Укрзалізниці.Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що рішення про звільнення Кравцова має ухвалити наглядова рада УЗ під час найближчих засідань.«Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка вимагає рішення наглядової ради», — повідомив Криклій.30 грудня 2019 року прес-служба Укрзалізниці поширила заяву Кравцова, у якій той повідомив про своє рішення піти з посади голови компанії.«Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні наглядової ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене», — йшлося у повідомленні.Нагадаємо, очільником Укрзалізниці Кравцов став у січні 2019 року. Але до цього він виконував обов’язки голови компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Балчуна у серпні 2017 року.Також Кравцов розповідав, що у 2018 році він отримував 570,59 тисячі гривень зарплати щомісяця.

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