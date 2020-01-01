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Атовцю дали землю для будівництва у Луцьку

Атовцю дали землю для будівництва у Луцьку
У Луцьку виділили земельну ділянку для будівництва військовослужбовцю.

Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.

На розгляд депутатів винесли проект рішення щодо надання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Героїв УПА, 102б.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала повідомив, що на цю землю 0,0673 гектара претендує учасник АТО, котрий має інвалідність.

Відтак, обранці громади підтримали проект рішення.

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Теги: атовець, земля
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