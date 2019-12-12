В Україні підвищать штрафи за продаж ліків без рецептів

Міністерство охорони здоров'я ініціює підвищення штрафів за продаж ліків без рецептів у 17-20 разу до 1,7-8,5 тисяч гривень.Про це йдеться в повідомленні міністерства, - пише видання Українські Новини.МОЗ оприлюднив для громадського обговорення проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення", який передбачає підвищення розмірів штрафів, зокрема, за продаж неякісних лікарських засобів, продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках, а також за недотримання умов зберігання лікарських засобів.Законопроект передбачає посилення санкцій, передбачених у статтях 42-4, 167, 168-1, 188-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Зокрема у ст. 42-4 "Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках" запропоновано підвищити штраф з 102-425 гривень до 1700-8500 гривень, а за повторне порушення – до 11 900 гривень.У ст. 167 "Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів" пропонується підвищити штраф з 340-1700 гривень до 5100-13600 гривень.У ст. 168-1 "Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил" – з 17-306 гривень до 1700-8500 гривень.За ст. 188-10 "Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів" – зі 170-340 гривень до 3400-8500 гривень.