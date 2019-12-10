«Справжнісіньке болото»: мешканці волинського села скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
На центральній дорозі з автотраси у село Павловичі Локачинського району, вже більше як пів року можна спостерігати так званий «ремонт».
По обидві сторони зрізані, а то і викорчувані дерева, брили землі. Таке враження, що пройшло стихійне лихо, - пише "Район. Локачі".
Зрізані дерева та кущі залишилися лежати на обочині, а у деяких місцях, і на проїжджій частині дороги. Також на дорозі є сліди грейдера, від якого позалишалися брили землі та каміння.
Дорога і раніше була у незадовільному стані, адже коли були опади, то дорога перетворювалася на справжнісіньке болото.
Щороку жителі зверталися з клопотаннями та проханнями (письмово) до влади, аби відремонтувати дорогу, але результатів не було.
Журналісти взяли коментарі у голови Війницької ОТГ та у Локачинській дорожній дільниці Горохівського райавтодору.
У Війницькій громаді, на території якої й знаходиться дорога, сказали, що вона не є під їхнім підпорядкуванням.
А у Локачинській дорожній дільниці розповіли, що дорога не належить і їхній дільниці, адже вона є комунальною власністю.
Місцеві жителі Павлович скаржаться на стан цієї дороги, адже окрім того, що дорога у незадовільному стані та обабіч неї – зрізане гілля дерев, у деяких місцях вона перетворилась на смітник.
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По обидві сторони зрізані, а то і викорчувані дерева, брили землі. Таке враження, що пройшло стихійне лихо, - пише "Район. Локачі".
Зрізані дерева та кущі залишилися лежати на обочині, а у деяких місцях, і на проїжджій частині дороги. Також на дорозі є сліди грейдера, від якого позалишалися брили землі та каміння.
Дорога і раніше була у незадовільному стані, адже коли були опади, то дорога перетворювалася на справжнісіньке болото.
Щороку жителі зверталися з клопотаннями та проханнями (письмово) до влади, аби відремонтувати дорогу, але результатів не було.
Журналісти взяли коментарі у голови Війницької ОТГ та у Локачинській дорожній дільниці Горохівського райавтодору.
У Війницькій громаді, на території якої й знаходиться дорога, сказали, що вона не є під їхнім підпорядкуванням.
А у Локачинській дорожній дільниці розповіли, що дорога не належить і їхній дільниці, адже вона є комунальною власністю.
Місцеві жителі Павлович скаржаться на стан цієї дороги, адже окрім того, що дорога у незадовільному стані та обабіч неї – зрізане гілля дерев, у деяких місцях вона перетворилась на смітник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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