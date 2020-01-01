Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині
Сьогодні, 08:12
12 заборонених предметів не пропустили до судових установ співробітники Служби судової охорони на Волині.
Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Служби судової охорони.
Протягом січня цього року співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області попередили 12 спроб незаконного пронесення до п’яти судових установ заборонених предметів до приміщень судів.
Найбільше серед таких предметів ножів та газових балончиків, зокрема, 4 газові балончики, 7 ножів, один пристрій травматичної дії та набої до нього.
Всі ці предмети були залишені в камерах схову та повернені власникам після судових засідань.
Служба судової охорони вкотре нагадує всім відвідувачам про безпеку та правила поводження в судових установах, згідно з якими заборонено проносити певні предмети до приміщень судів, перелік яких чітко визначений законом.
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Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Служби судової охорони.
Протягом січня цього року співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області попередили 12 спроб незаконного пронесення до п’яти судових установ заборонених предметів до приміщень судів.
Найбільше серед таких предметів ножів та газових балончиків, зокрема, 4 газові балончики, 7 ножів, один пристрій травматичної дії та набої до нього.
Всі ці предмети були залишені в камерах схову та повернені власникам після судових засідань.
Служба судової охорони вкотре нагадує всім відвідувачам про безпеку та правила поводження в судових установах, згідно з якими заборонено проносити певні предмети до приміщень судів, перелік яких чітко визначений законом.
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