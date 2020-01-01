Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині

12 заборонених предметів не пропустили до судових установ співробітники Служби судової охорони на Волині.Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Служби судової охорони.Протягом січня цього року співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області попередили 12 спроб незаконного пронесення до п’яти судових установ заборонених предметів до приміщень судів.Найбільше серед таких предметів ножів та газових балончиків, зокрема, 4 газові балончики, 7 ножів, один пристрій травматичної дії та набої до нього.Всі ці предмети були залишені в камерах схову та повернені власникам після судових засідань.Служба судової охорони вкотре нагадує всім відвідувачам про безпеку та правила поводження в судових установах, згідно з якими заборонено проносити певні предмети до приміщень судів, перелік яких чітко визначений законом.