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Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині

Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині
12 заборонених предметів не пропустили до судових установ співробітники Служби судової охорони на Волині.

Про це пишуть на сторінці у фейсбуці Служби судової охорони.

Протягом січня цього року співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області попередили 12 спроб незаконного пронесення до п’яти судових установ заборонених предметів до приміщень судів.

Найбільше серед таких предметів ножів та газових балончиків, зокрема, 4 газові балончики, 7 ножів, один пристрій травматичної дії та набої до нього.

Всі ці предмети були залишені в камерах схову та повернені власникам після судових засідань.

Служба судової охорони вкотре нагадує всім відвідувачам про безпеку та правила поводження в судових установах, згідно з якими заборонено проносити певні предмети до приміщень судів, перелік яких чітко визначений законом.

Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині
Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині
Ножі та газові балончики: що конфіскували у судах на Волині

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Теги: суд, зброя, волинь
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