На Волині судитимуть працівницю митниці, яка брала «на лапу»

Судитимуть за хабар головного державного інспектора відділу митного оформлення №4 поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.Зазначається, що посадовиця 25 липня 2019 року одержала від громадянина 1000 гривень за безперешкодне проходження ним митних формальностей та нестворення штучних перешкод під час ввезення автомобілем на територію України пасажирів та товарів, - пише пресслужба прокуратури Волині.Працівницю митниці, яка щиро розкаялася у скоєному, обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі вона постане перед судом, який визначить їй міру покарання.До слова, санкцією ч. 1 ст. 368 КК України за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням службового становища передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.