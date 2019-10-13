вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО

Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО
Волиняни взяли участь у міжнародному конкурсі «Фестиваль коляд і щедрівок».

Вокальний колектив Згоранського сільського будинку культури «Водограй» здобув третє місце, - про це повідомляє Кордон.

«Фестиваль Коляд і Щедрівок над Бугом» організовується уже багато років у місті Влодава. На фестивалі різні колективи демонструють пісні та різдвяні звичаї східних регіонів Польщі та сусідніх регіонів України та Білорусі.
Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО


Головною метою фестивалю є виховання мультикультуралізму Полісся з унікальною мовою, звичаями та обрядами, пов’язаними з святкуванням різдвяних та новорічних свят. Кожен учасник виконує одну різдвяну колядку польською та одну українською, або білоруською мовами.

Захід має міжнародний статус і приваблює багато учасників як малих форм, так і вокальних й хорових колективів з прикордонних районів Білорусі, України і Польщі.

Цього року на фестиваль подали заявки 28 колективів, 11 з яких з України, 2 з Білорусі, а решта – з усієї Люблінської губернії та інших куточків Польщі. На свято прибули 24 учасники.
Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО

З Любомльського району участь у конкурсі брали вокальний колектив Згоранського сільського будинку культури «Водограй» у складі Олени Ляшук, Лесі Жалніної, Лесі Гінайло, Валентини Данилюк, Валентини Крупинської, Валентини Дзядук, Надії Лис, Світлани Віцинець, ЛюдмилиПрокопук. Вони вдруге на цьому фольклорному святі і отримали нагороду - третє місце.

Лауреатом фестивалю стало і тріо «Ледія» у складі Олени Ляшук, Лесі Жалніної та Надії Лис.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 05:19
В США сім`ю зняли з літака через неприємний запах
Сьогодні, 04:12
На Сумщині чоловік ледь не вбив бабусю за 6 гривень
Сьогодні, 03:09
У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 02:14
Студенти тимчасово не зможуть купувати онлайн пільгові квитки на потяг
Сьогодні, 01:12
Схожі новини
В історичному урочищі на Волині влаштували фестиваль повстанських пісень В історичному урочищі на Волині влаштували фестиваль повстанських пісень
13 жовтень, 2019, 19:06
Бандерштат-2020: повідомили дату фестивалю Бандерштат-2020: повідомили дату фестивалю
01 жовтень, 2019, 15:06
Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО Волинянка виборола перемогу на фестивалі «Вітрила пригод». ФОТО
01 жовтень, 2019, 12:51
Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах Більше 10 тисяч відвідувачів та втоплений у туалеті телефон: фестиваль «Бандерштат-2019» у цифрах
07 серпень, 2019, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 05:19
 0
В США сім`ю зняли з літака через неприємний запах
Сьогодні, 04:12
 0
На Сумщині чоловік ледь не вбив бабусю за 6 гривень
Сьогодні, 03:09
 0
У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 02:14
 0
Студенти тимчасово не зможуть купувати онлайн пільгові квитки на потяг
Сьогодні, 01:12
 0
Медіа
відео
1/8