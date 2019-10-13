Волиняни зайняли призове місце на міжнародному вокальному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 05:19
Волиняни взяли участь у міжнародному конкурсі «Фестиваль коляд і щедрівок».
Вокальний колектив Згоранського сільського будинку культури «Водограй» здобув третє місце, - про це повідомляє Кордон.
«Фестиваль Коляд і Щедрівок над Бугом» організовується уже багато років у місті Влодава. На фестивалі різні колективи демонструють пісні та різдвяні звичаї східних регіонів Польщі та сусідніх регіонів України та Білорусі.
Головною метою фестивалю є виховання мультикультуралізму Полісся з унікальною мовою, звичаями та обрядами, пов’язаними з святкуванням різдвяних та новорічних свят. Кожен учасник виконує одну різдвяну колядку польською та одну українською, або білоруською мовами.
Захід має міжнародний статус і приваблює багато учасників як малих форм, так і вокальних й хорових колективів з прикордонних районів Білорусі, України і Польщі.
Цього року на фестиваль подали заявки 28 колективів, 11 з яких з України, 2 з Білорусі, а решта – з усієї Люблінської губернії та інших куточків Польщі. На свято прибули 24 учасники.
З Любомльського району участь у конкурсі брали вокальний колектив Згоранського сільського будинку культури «Водограй» у складі Олени Ляшук, Лесі Жалніної, Лесі Гінайло, Валентини Данилюк, Валентини Крупинської, Валентини Дзядук, Надії Лис, Світлани Віцинець, ЛюдмилиПрокопук. Вони вдруге на цьому фольклорному святі і отримали нагороду - третє місце.
Лауреатом фестивалю стало і тріо «Ледія» у складі Олени Ляшук, Лесі Жалніної та Надії Лис.
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Вокальний колектив Згоранського сільського будинку культури «Водограй» здобув третє місце, - про це повідомляє Кордон.
«Фестиваль Коляд і Щедрівок над Бугом» організовується уже багато років у місті Влодава. На фестивалі різні колективи демонструють пісні та різдвяні звичаї східних регіонів Польщі та сусідніх регіонів України та Білорусі.
Головною метою фестивалю є виховання мультикультуралізму Полісся з унікальною мовою, звичаями та обрядами, пов’язаними з святкуванням різдвяних та новорічних свят. Кожен учасник виконує одну різдвяну колядку польською та одну українською, або білоруською мовами.
Захід має міжнародний статус і приваблює багато учасників як малих форм, так і вокальних й хорових колективів з прикордонних районів Білорусі, України і Польщі.
Цього року на фестиваль подали заявки 28 колективів, 11 з яких з України, 2 з Білорусі, а решта – з усієї Люблінської губернії та інших куточків Польщі. На свято прибули 24 учасники.
З Любомльського району участь у конкурсі брали вокальний колектив Згоранського сільського будинку культури «Водограй» у складі Олени Ляшук, Лесі Жалніної, Лесі Гінайло, Валентини Данилюк, Валентини Крупинської, Валентини Дзядук, Надії Лис, Світлани Віцинець, ЛюдмилиПрокопук. Вони вдруге на цьому фольклорному святі і отримали нагороду - третє місце.
Лауреатом фестивалю стало і тріо «Ледія» у складі Олени Ляшук, Лесі Жалніної та Надії Лис.
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