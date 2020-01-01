«Волинь» не змогла перемогти дубль «Динамо»

Футбольний клуб «Волинь» зіграв проти київського «Динамо»U-21. Матч завершився безгольовою нічиєю.Гра відбулась у суботу, 1 лютого, на базі «Динамо» у Конча-Заспі.У футболці «Волині» на поле вийшли 5 гравців, які перебувають на перегляді. Серед потенційних новачків був і український футболіст турецького походження, який показав хорошу гру.На початку матчу Кизилатеш вже мав шанс «розпечатати» ворота «Динамо», але йому не вистачило точності.Перший тайм не був насиченим яскравими моментами. Команди грали доволі обережно.У другому таймі «Волинь» додала активності і збільшила тиск на ворота «Динамо». З 70 і до кінця матчу «волиняни» організували кілька хороших атак, які завершувалися ударами в площину, але спочатку ворота біло-синіх рятували захисники, потім голкіпер. В окремих епізодах на заваді ставав брак точності.Відтак, команди за 90 хвилин матчу не змогли відкрити рахунок.У рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України в Першій лізі, 8 лютого у Житомирі «Волинь» зіграє протии місцевого «Полісся». Наступний спаринг проти рівненського «Вереса» відбудеться 12 лютого, а вже 13 лютого у Щасливому «Хрестоносці» зустрінуться із чинними чемпіонами України – донецьким «Шахтарем». В команди запланований ще один спаринг 16 лютого, але поки невідомо, хто буде суперником.