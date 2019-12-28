У Луцьку витратять 12 мільйонів на догляд за деревами та кущами





Про це



Відкриті торги з визначення надавача послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень проводить департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради у електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 2 березня, аукціон розпочнуть 7 квітня. Загальна очікувана вартість робіт становить 12,488 мільйона гривень. Торги здійснюють за сімома лотами. Йдеться про послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву на території Луцька протягом 2020 року.



Технічні вимоги передбачають викошування газонів мотозасобами та згрібання трави із навантаженням та вивезенням біомаси, формувальну стрижку живих огорож за заданою формою з землі з подальшим згрібанням зрізаних гілок, навантаження та перевезення зрізаних/зістрижених гілок, видалення самонасіву і порослі кущів м’яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності та їх збирання з подальшим навантаженням-розвантаженням біомаси для подальшої утилізації чи захоронення тощо. Перелік об’єктів благоустрою (вулиці, бульвари, майдани інші площі загального користування) та площа косіння газонів і стрижки кущів надається замовником на стадії укладання договірної ціни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Косіння газонів, видалення самонасіву та стрижка кущів на території міста цьогоріч коштуватиме до 12,488 мільйона гривень.Про це пише ВолиньOnline.Відкриті торги з визначення надавача послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень проводить департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради у електронній системі «Prozorro». Тендерні пропозиції приймають до 2 березня, аукціон розпочнуть 7 квітня. Загальна очікувана вартість робіт становить 12,488 мільйона гривень. Торги здійснюють за сімома лотами. Йдеться про послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву на території Луцька протягом 2020 року.Технічні вимоги передбачають викошування газонів мотозасобами та згрібання трави із навантаженням та вивезенням біомаси, формувальну стрижку живих огорож за заданою формою з землі з подальшим згрібанням зрізаних гілок, навантаження та перевезення зрізаних/зістрижених гілок, видалення самонасіву і порослі кущів м’яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності та їх збирання з подальшим навантаженням-розвантаженням біомаси для подальшої утилізації чи захоронення тощо. Перелік об’єктів благоустрою (вулиці, бульвари, майдани інші площі загального користування) та площа косіння газонів і стрижки кущів надається замовником на стадії укладання договірної ціни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію