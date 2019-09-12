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На Волині білоруса зловили на контрабанді

На Волині білоруса зловили на контрабанді
На Волині на митному посту «Піща» затримали чоловіка, який хотів незаконно перевезти контрабандні цигарки.

Так, під час повного митного огляду автомобіля Volkswagen виявили приховані громадянином Республіки Білорусь цигарки загальною кількістю 1230 пачок, без акцизних марок України, що знаходились в підкрилках та ніші підлоги, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби

Відтак, цигарки вартістю 39 тисяч гривень та автомобіль Volkswagen орієнтовною вартістю 49 тисяч гривень вилучили до рішення суду.
На Волині білоруса зловили на контрабанді
На Волині білоруса зловили на контрабанді
На Волині білоруса зловили на контрабанді


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Теги: сигарети, Волинь, білорус
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