У 18-річного хлопця з Волині знайшли наркотичну речовину





Про це повідомляє



Так, 31 січня поліція під час поверхневого огляду у 18-річного жителя району виявила і вилучила два поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на амфетамін. Хлопець зізнався, що вилучена в нього речовина, являється наркотичною.



Вилучені речовини правоохоронці направили на експертне дослідження, за результатами якого слідчі зможуть дати точну кваліфікацію діям особи.



За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (“Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”).



Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Наразі досудове розслідування триває.

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