У Луцьку водій вантажівки під час руху вилив бетон на проїжджу частину. ВІДЕО





Про це повідомляє



Екіпаж патрульної поліції здійснює патрулювання та помічає, як з вантажного автомобіля при перевезені бетону водій допустив його виливання на проїжджу частину, чим допустив її забруднення.



На 39-річного водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.139 (Пошкодження автомобільних доріг, в тому числі забруднення дорожнього покриття) КУпАП.



Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин. Матеріали будуть направлені до суду.



Також патрульні вручили припис на усунення забруднення проїзної частини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьк на проспекті Відродження під час руху водій вантажного автомобіля вилив на проїжджу частину бетон.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. Екіпаж патрульної поліції здійснює патрулювання та помічає, як з вантажного автомобіля при перевезені бетону водій допустив його виливання на проїжджу частину, чим допустив її забруднення.На 39-річного водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.139 (Пошкодження автомобільних доріг, в тому числі забруднення дорожнього покриття) КУпАП.Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин. Матеріали будуть направлені до суду.Також патрульні вручили припис на усунення забруднення проїзної частини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію