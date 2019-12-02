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У Луцьку водій вантажівки під час руху вилив бетон на проїжджу частину. ВІДЕО

У Луцьку водій вантажівки під час руху вилив бетон на проїжджу частину. ВІДЕО
У Луцьк на проспекті Відродження під час руху водій вантажного автомобіля вилив на проїжджу частину бетон.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Екіпаж патрульної поліції здійснює патрулювання та помічає, як з вантажного автомобіля при перевезені бетону водій допустив його виливання на проїжджу частину, чим допустив її забруднення.

На 39-річного водія інспектори склали протокол за ч.1 ст.139 (Пошкодження автомобільних доріг, в тому числі забруднення дорожнього покриття) КУпАП.

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин. Матеріали будуть направлені до суду.

Також патрульні вручили припис на усунення забруднення проїзної частини.


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Теги: Луцьк, забруднення дороги, патрульна поліція
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