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Поліція готова перекривати рух транспорту через погіршення погоди

Поліція готова перекривати рух транспорту через погіршення погоди
Служби МВС готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах в окремих регіонах, де буде спостерігатися ускладнення

Служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні, - пише Главком.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.

«Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди», - заявив Аваков.

У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди ДСНС рекомендує керівникам автотранспортних підприємств припинити на кілька днів міжміські перевезення.

Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

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Теги: погода, рух
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