Поліція готова перекривати рух транспорту через погіршення погоди
Сьогодні, 04:09
Служби МВС готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах в окремих регіонах, де буде спостерігатися ускладнення
Служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні, - пише Главком.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.
«Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди», - заявив Аваков.
У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди ДСНС рекомендує керівникам автотранспортних підприємств припинити на кілька днів міжміські перевезення.
Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.
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Служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні, - пише Главком.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.
«Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди», - заявив Аваков.
У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди ДСНС рекомендує керівникам автотранспортних підприємств припинити на кілька днів міжміські перевезення.
Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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