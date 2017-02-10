Поліція готова перекривати рух транспорту через погіршення погоди





Служби Міністерства внутрішніх справ готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні, - пише



За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.



«Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на дорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди», - заявив Аваков.



У зв'язку з очікуваним погіршенням погоди ДСНС рекомендує керівникам автотранспортних підприємств припинити на кілька днів міжміські перевезення.



Зазначимо, що погода в Україні 5 лютого зміниться під впливом південного циклону.

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