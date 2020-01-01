На Волині покарали підприємця, в барі якого ввечері була дитина без батьків

У Іваничівському районі суд покарав підприємця, у барі якого у вечірній час виявили дитину без батьків.Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.Інформують, що на підприємця наклали штраф у розмірі 340 гривень.Поліцейські також попередили про настання відповідальності у разі порушення вимог статті 156 КУпАП порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і і тютюновими виробами, а саме продаж таких товарів неповнолітнім особам. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 100 до 400 неоподатковуваних доходів громадян.