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На Волині покарали підприємця, в барі якого ввечері була дитина без батьків

На Волині покарали підприємця, в барі якого ввечері була дитина без батьків
У Іваничівському районі суд покарав підприємця, у барі якого у вечірній час виявили дитину без батьків.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.

Інформують, що на підприємця наклали штраф у розмірі 340 гривень.

Поліцейські також попередили про настання відповідальності у разі порушення вимог статті 156 КУпАП порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і і тютюновими виробами, а саме продаж таких товарів неповнолітнім особам. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 100 до 400 неоподатковуваних доходів громадян.

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Теги: бар, Іваничі, порушення, непоновлітня, Волинь
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