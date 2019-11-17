У Луцьку покарали водія, який на «зебрі» не пропустив пішохода. ВІДЕО

У Луцьку патрульні спіймали водія, який порушив правила дорожнього руху.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.4 лютого близько 20-ої години вечора, екіпаж патрульної поліції, рухаючись по проспекту Василя Мойсея, зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, на який у цей час виходив чоловік. Водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись по сусідній смузі руху, не зменшив швидкість та створив перешкоду у русі пішоходу, який вже вийшов на перехід.За порушення правил дорожнього руху 22-річний водій поніс адмінвідповідальність за ч.1 ст.122 (ненадання переваги у русі на нерегульованих пішохідних переходах).