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У Луцьку покарали водія, який на «зебрі» не пропустив пішохода. ВІДЕО

У Луцьку покарали водія, який на «зебрі» не пропустив пішохода. ВІДЕО
У Луцьку патрульні спіймали водія, який порушив правила дорожнього руху.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

4 лютого близько 20-ої години вечора, екіпаж патрульної поліції, рухаючись по проспекту Василя Мойсея, зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, на який у цей час виходив чоловік. Водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись по сусідній смузі руху, не зменшив швидкість та створив перешкоду у русі пішоходу, який вже вийшов на перехід.

За порушення правил дорожнього руху 22-річний водій поніс адмінвідповідальність за ч.1 ст.122 (ненадання переваги у русі на нерегульованих пішохідних переходах).


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Теги: водій, патрульні
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