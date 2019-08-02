Волинянин на викраденому мотоциклі зіткнувся із мотоблоком: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 16:15
У Ратнівському районі поліція розшукала злодія, котрий викрав мотоцикл та потрапив на ньому у ДТП.
Учора, 4 лютого, до поліції із заявою звернулася 40-річна жителька Ратнівського району. Заявниця повідомила, що з її гаража викрали мотоцикл Viper 150, вартістю 20 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Співробітники поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння мотоциклом вчинив 32-річний житель Ратнівського району, односелець заявниці.
Згодом, керуючи викраденим мотоциклом, зловмисник скоїв ДТП, внаслідок якої отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні.
Нагадаємо, 3 лютого ввечері в селищі Заболоття Ратнівського району зіткнулися мотоцикл Viper 150 та мотоблок «Зоря». Мотоцикліста госпіталізували в реанімацію.
Досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 289 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України тривають. Викрадений транспортний засіб вилучили.
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Учора, 4 лютого, до поліції із заявою звернулася 40-річна жителька Ратнівського району. Заявниця повідомила, що з її гаража викрали мотоцикл Viper 150, вартістю 20 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Співробітники поліції оперативно встановили, що незаконне заволодіння мотоциклом вчинив 32-річний житель Ратнівського району, односелець заявниці.
Згодом, керуючи викраденим мотоциклом, зловмисник скоїв ДТП, внаслідок якої отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні.
Нагадаємо, 3 лютого ввечері в селищі Заболоття Ратнівського району зіткнулися мотоцикл Viper 150 та мотоблок «Зоря». Мотоцикліста госпіталізували в реанімацію.
Досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 289 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України тривають. Викрадений транспортний засіб вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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