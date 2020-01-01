У Луцьку шукають найкращі ідеї соціальних проєктів





Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.



У конкурсі можуть брати участь проєкти, представлені інститутами громадянського суспільства, які зареєстровані як неприбуткові, і діяльність яких поширюється на територію Луцької міської територіальної громади. Окрім релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.



Конкурс триватиме в чотири етапи. Зокрема, на першому термін подачі проєктних ідей від учасників Конкурсу триватиме з 10 лютого до 10 березня 2020 року включно. Прийом проєктних ідей відбуватиметься за електронним посиланням:



Попередній відбір проєктних ідей здійснює управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. До 13 березня 2020 року учасникам конкурсу повідомляють результати попереднього відбору, а також перелік конкурсної документації, необхідної для подальшої участі в конкурсі.



Другий етап – подання комплекту конкурсної документації на реєстрацію секретарю комісії до 20 березня 2020 року. Третій – презентація проєктів учасниками конкурсу. Четвертий етап відбудеться у разі необхідності доопрацювання.



Кількість ідей що отримають фінансування, залежить від бюджетів поданих проєктів, але на сукупну суму не більше 80 тисяч гривень, які передбачені у бюджеті Луцької міської територіальної громади. Сума коштів із бюджету громади на реалізацію одного проєкту не повинна перевищувати 20 тисяч. Вартість співфінансування реалізації проєкту має становити не менше 10 % від обсягу коштів бюджету міської територіальної громади. Найкращі ідеї обіцяють втілити до 25 грудня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили проведення конкурсу соціальних проєктів, спрямованих на вирішення проблем сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах.Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.У конкурсі можуть брати участь проєкти, представлені інститутами громадянського суспільства, які зареєстровані як неприбуткові, і діяльність яких поширюється на територію Луцької міської територіальної громади. Окрім релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.Конкурс триватиме в чотири етапи. Зокрема, на першому термін подачі проєктних ідей від учасників Конкурсу триватиме з 10 лютого до 10 березня 2020 року включно. Прийом проєктних ідей відбуватиметься за електронним посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezd67h_YGnS8nyDtEOr5e3ljzL_pzcGAK1E6kUlDfXt9a4Qg/closedform Попередній відбір проєктних ідей здійснює управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. До 13 березня 2020 року учасникам конкурсу повідомляють результати попереднього відбору, а також перелік конкурсної документації, необхідної для подальшої участі в конкурсі.Другий етап – подання комплекту конкурсної документації на реєстрацію секретарю комісії до 20 березня 2020 року. Третій – презентація проєктів учасниками конкурсу. Четвертий етап відбудеться у разі необхідності доопрацювання.Кількість ідей що отримають фінансування, залежить від бюджетів поданих проєктів, але на сукупну суму не більше 80 тисяч гривень, які передбачені у бюджеті Луцької міської територіальної громади. Сума коштів із бюджету громади на реалізацію одного проєкту не повинна перевищувати 20 тисяч. Вартість співфінансування реалізації проєкту має становити не менше 10 % від обсягу коштів бюджету міської територіальної громади. Найкращі ідеї обіцяють втілити до 25 грудня 2020 року.

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