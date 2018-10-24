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Хочуть перейменувати декілька волинських коледжів. СПИСОК

Хочуть перейменувати декілька волинських коледжів. СПИСОК
У Волинській області, відповідно до вимог чинного законодавства, планують перейменувати декілька освітніх закладів.

Про це йшлося 6 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - повідомляє ІА "Волинські Новини".

Як розповіла заступниця керівника справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, на розгляд депутатів винесли проєкти рішення про перейменування коледжів і Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.

Мирослава Якимчук пояснила, що перейменувати заклади необхідно до чинних законодавчих вимог, і додала, що нові назви узгодили з представниками установ.

Отож, перейменують наступні заклади освіти:

- Волинський коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського на Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Волинської обласної ради;

- Ковельський медичний коледж на Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради;

- Ківерцівський медичний коледж на Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради;

- Луцький педагогічний коледж на комунальний заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради;

- вищий комунальний заклад Володимир-Волинський педагогічний коледж імені Агатангела Кримського на Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради;

- Рожищенський навчально-реабілітаційний центр для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату на Рожищенський навчально-реабілітаційний центр Волинської обласної ради.

Водночас заплановано перепрофілювати і змінити назву Липлянської спеціальної загальносвітньої школи-інтернату на комунальний заклад Липлянський спеціальний професійний ліцей Волинської обласної ради.

Зміни зумовлені тим, що заклад не може в повній мірі забезпечити потребу учнів з особливими освітніми потребами випускних класів у наданні робітничих кваліфікацій.

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Теги: коледжі, Волинь, перейменування
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