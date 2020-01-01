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Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО

Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО
В зону контролю митного поста «Володимир-Волинський» з Республіки Польща по смузі руху «зелений коридор» в’їхав автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

Під час проведення повного митного огляду транспортного засобу виявили прихований від митного контролю сир твердий марки «Landana 1000 днів 48% » загальною вагою 92 кілограми, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень. Сир знаходився в багажному відсіку автомобіля.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.

Відтак, товар вилучили до рішення суду.

Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО
Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО

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Теги: волинська митниця, незадекларований сир
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