Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО





Про це повідомляє



Під час проведення повного митного огляду транспортного засобу виявили прихований від митного контролю сир твердий марки «Landana 1000 днів 48% » загальною вагою 92 кілограми, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень. Сир знаходився в багажному відсіку автомобіля.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.



Відтак, товар вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В зону контролю митного поста «Володимир-Волинський» з Республіки Польща по смузі руху «зелений коридор» в’їхав автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби. Під час проведення повного митного огляду транспортного засобу виявили прихований від митного контролю сир твердий марки «Landana 1000 днів 48% » загальною вагою 92 кілограми, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень. Сир знаходився в багажному відсіку автомобіля.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.Відтак, товар вилучили до рішення суду.

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