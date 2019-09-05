У луцьких школах продовжили карантин
Сьогодні, 22:59
У навчальних закладах обласного центру Волині продовжили карантин.
Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.
Так, карантин продовжили у всіх школах та закладах позашкільної освіти Луцька з 10 по 12 лютого.
Причиною продовження карантину стали результату моніторингу захворюваності дітей на ГРВІ та грип. Як відомо, число хворих перевищує епідпоріг. Тому, з метою недопущення масових захворювань, відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу, погоджених Міністерством освіти та науки України та затверджених постановою державного санітарного лікаря України, наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань» навчальний процес продовжили до 12 лютого.
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Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.
Так, карантин продовжили у всіх школах та закладах позашкільної освіти Луцька з 10 по 12 лютого.
Причиною продовження карантину стали результату моніторингу захворюваності дітей на ГРВІ та грип. Як відомо, число хворих перевищує епідпоріг. Тому, з метою недопущення масових захворювань, відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу, погоджених Міністерством освіти та науки України та затверджених постановою державного санітарного лікаря України, наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань» навчальний процес продовжили до 12 лютого.
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Коментарі 1
А в садочках чому немає карантину?
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