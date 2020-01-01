Лучани просять встановити світлофор біля ринку

Жителі Луцька просять владу міста встановити світлофор перед кільцем по вулиці Гордіюк між Північним ринкон та ТЦ "Глобус".Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував"Наразі, час від часу, створюється автозатор біля Північного ринку, через безперервний рух пішоходів між Глобусом та Північним ринком. Для розвантаження транспортної розв`язки по вул.Гордіюк пропоную встановити світлофор перед кільцем між Північним ринкон та Глобусом", - про це йдеться в тексті петиції.Також автор просить встановити знак про заборону зупинки з двох сторін.