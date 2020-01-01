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Лучани просять встановити світлофор біля ринку

Лучани просять встановити світлофор біля ринку
Жителі Луцька просять владу міста встановити світлофор перед кільцем по вулиці Гордіюк між Північним ринкон та ТЦ "Глобус".

Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Ігор Демчук.

"Наразі, час від часу, створюється автозатор біля Північного ринку, через безперервний рух пішоходів між Глобусом та Північним ринком. Для розвантаження транспортної розв`язки по вул.Гордіюк пропоную встановити світлофор перед кільцем між Північним ринкон та Глобусом", - про це йдеться в тексті петиції.

Також автор просить встановити знак про заборону зупинки з двох сторін.

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Теги: Луцьк
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