Лучани просять встановити світлофор біля ринку
Сьогодні, 05:17
Жителі Луцька просять владу міста встановити світлофор перед кільцем по вулиці Гордіюк між Північним ринкон та ТЦ "Глобус".
Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Ігор Демчук.
"Наразі, час від часу, створюється автозатор біля Північного ринку, через безперервний рух пішоходів між Глобусом та Північним ринком. Для розвантаження транспортної розв`язки по вул.Гордіюк пропоную встановити світлофор перед кільцем між Північним ринкон та Глобусом", - про це йдеться в тексті петиції.
Також автор просить встановити знак про заборону зупинки з двох сторін.
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Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Ігор Демчук.
"Наразі, час від часу, створюється автозатор біля Північного ринку, через безперервний рух пішоходів між Глобусом та Північним ринком. Для розвантаження транспортної розв`язки по вул.Гордіюк пропоную встановити світлофор перед кільцем між Північним ринкон та Глобусом", - про це йдеться в тексті петиції.
Також автор просить встановити знак про заборону зупинки з двох сторін.
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