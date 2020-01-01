В ЗСУ створили Командування медичних сил

Ігоря Хоменка.



Створення нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ. Про це повідомляє



Це мало відбутись у 2021 році. Але керівництво і оборонного відомства, і Генерального штабу ініціювало прискорення проведення реформ, зокрема і щодо створення єдиного керівництва,

– сказав Ігор Хоменко.



Що відомо про медиків у ЗСУ



З 2018 року у Збройних Силах діє єдиний орган управління в медичній сфері – Головне військово-медичне управління. Його керівник має подвійну посаду – він і начальник управління, і очільник всієї медичної служби. Підпорядкування теж подвійне – Міністру оборони та начальнику Генерального штабу, що вносить певний дисонанс у роботу управлінського органу.



Чисельність управлінської ланки складатиме 134 особи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Збройних Силах України створили Командування медичних сил. Першим командувачем медичних сил призначили генерал-майора медслужбиСтворення нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ. Про це повідомляє Канал24 Це мало відбутись у 2021 році. Але керівництво і оборонного відомства, і Генерального штабу ініціювало прискорення проведення реформ, зокрема і щодо створення єдиного керівництва,– сказав Ігор Хоменко.З 2018 року у Збройних Силах діє єдиний орган управління в медичній сфері – Головне військово-медичне управління. Його керівник має подвійну посаду – він і начальник управління, і очільник всієї медичної служби. Підпорядкування теж подвійне – Міністру оборони та начальнику Генерального штабу, що вносить певний дисонанс у роботу управлінського органу.Чисельність управлінської ланки складатиме 134 особи.

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