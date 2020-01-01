У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу

Кушнір Сергій Миколайович після інсульту потребує значних коштів на реабілітацію.



Про це повідомляє



У чоловіка стався інсульт, лікарі провели складну операцію. Однак для реабілітації необхідні великі кошти.



"Дуже просимо всіх небайдужих людей відгукнутися і допомогти зібрати необхідну суму", - йдеться у дописі.



Підтримати Кушніра Сергія можна, переказавши кошти на картку 5168 7574 0096 5721.



Контактна особа: Горун Ірина Леонідівна — тел. 067-889-5020.

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