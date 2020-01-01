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У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу

У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу
Начальник Ківерцівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кушнір Сергій Миколайович після інсульту потребує значних коштів на реабілітацію.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у місті Львів на сторінці у Facebook.

У чоловіка стався інсульт, лікарі провели складну операцію. Однак для реабілітації необхідні великі кошти.

"Дуже просимо всіх небайдужих людей відгукнутися і допомогти зібрати необхідну суму", - йдеться у дописі.

Підтримати Кушніра Сергія можна, переказавши кошти на картку 5168 7574 0096 5721.

Контактна особа: Горун Ірина Леонідівна — тел. 067-889-5020.

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Теги: допомога, начальник виконавчої служби, Ківерці
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