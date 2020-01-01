У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу
Сьогодні, 13:00
Начальник Ківерцівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кушнір Сергій Миколайович після інсульту потребує значних коштів на реабілітацію.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у місті Львів на сторінці у Facebook.
У чоловіка стався інсульт, лікарі провели складну операцію. Однак для реабілітації необхідні великі кошти.
"Дуже просимо всіх небайдужих людей відгукнутися і допомогти зібрати необхідну суму", - йдеться у дописі.
Підтримати Кушніра Сергія можна, переказавши кошти на картку 5168 7574 0096 5721.
Контактна особа: Горун Ірина Леонідівна — тел. 067-889-5020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у місті Львів на сторінці у Facebook.
У чоловіка стався інсульт, лікарі провели складну операцію. Однак для реабілітації необхідні великі кошти.
"Дуже просимо всіх небайдужих людей відгукнутися і допомогти зібрати необхідну суму", - йдеться у дописі.
Підтримати Кушніра Сергія можна, переказавши кошти на картку 5168 7574 0096 5721.
Контактна особа: Горун Ірина Леонідівна — тел. 067-889-5020.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як лучанин готується до «Ігор нескорених-2020», які розпочнуться у травні в Нідерландах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу
Сьогодні, 13:00
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Сьогодні, 12:33
Медіа