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Чоловіку, в якого на «Устилузі» знайшли наркотики, «впаяли» 20 тисяч гривень штрафу

Чоловіку, в якого на «Устилузі» знайшли наркотики, «впаяли» 20 тисяч гривень штрафу
Уродженець села Емільчино Емільчинського району Житомирської області намагався провезти через митний пост «Володимир-Волинський» наркотик бупренорфін.

Про це йдеться з вироку Володимир-Волинського міського, повідомляє ІА "Конкурент".


Так, 13 липня 2019 року, обвинувачений, їдучи до Польщі в автомобілі Toyota Avensis (як пасажир), віз з собою для особистого вживання дві таблетки та дві частини таблеток з вмістом бупренорфіну (загальна маса – 0,021 грама). Наркотики виявили під час проходження "зеленого коридору" через ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської області ДФС, що знаходиться в Устилузі.

23 січня 2019 року обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд. Відповідно до документу, обвинувачений заплатить 20 009 гривень штрафу.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, наркотики, Устилуг
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