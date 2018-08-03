Чоловіку, в якого на «Устилузі» знайшли наркотики, «впаяли» 20 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 19:40
Уродженець села Емільчино Емільчинського району Житомирської області намагався провезти через митний пост «Володимир-Волинський» наркотик бупренорфін.
Про це йдеться з вироку Володимир-Волинського міського, повідомляє ІА "Конкурент".
Так, 13 липня 2019 року, обвинувачений, їдучи до Польщі в автомобілі Toyota Avensis (як пасажир), віз з собою для особистого вживання дві таблетки та дві частини таблеток з вмістом бупренорфіну (загальна маса – 0,021 грама). Наркотики виявили під час проходження "зеленого коридору" через ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської області ДФС, що знаходиться в Устилузі.
23 січня 2019 року обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд. Відповідно до документу, обвинувачений заплатить 20 009 гривень штрафу.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться з вироку Володимир-Волинського міського, повідомляє ІА "Конкурент".
Так, 13 липня 2019 року, обвинувачений, їдучи до Польщі в автомобілі Toyota Avensis (як пасажир), віз з собою для особистого вживання дві таблетки та дві частини таблеток з вмістом бупренорфіну (загальна маса – 0,021 грама). Наркотики виявили під час проходження "зеленого коридору" через ВМО №4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської області ДФС, що знаходиться в Устилузі.
23 січня 2019 року обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд. Відповідно до документу, обвинувачений заплатить 20 009 гривень штрафу.
Головне фото - ілюстративне.
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